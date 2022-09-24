Вони й досі залишаються в полоні: розмова з родичами захисників, що чекають на обмін [ Редагувати ]
Герої вдома, та поки що не всі. Родини чотирьох захисників "Азовсталі" з Вінниччини дочекалися їх звільнення. Під час останнього обміну з полону повернулися морські піхотинці Андрій Рибачок, Євген Дзись та бійці полку "Азов" Віктор Цебрик і Назарій Гринцевич. Родини інших полонених теж не втрачають надії. І мріють про повернення своїх Героїв додому цілими та неушкодженими. Напередодні із родичами захисників зустрілася Уповноважена Президента з питань забезпечення прав Захисників України. Подивіться.
Яна показує фото нареченого. Та відео весільної сукні, яку придбали із Сергієм перед війною. Закохані мешкали в Маріуполі. Та побратися не встигли. Щойно почався наступ росіян , - хлопець відправив Яну до своїх батьків у Вінницю.
Яна, наречена Сергія:
Сказав, щоб я зібрала речі, я тоді на роботі була, і мені прийшлось зібрати всі речі і виїжджати. Я спочатку не вірила й не хотіла виїжджати, бо казалось, шо такого не може бути, масштабного, війна ….
У травні разом із іншими захисниками Азовсталі - Сергій опинився у полоні.
Людмила Пономаренко, матір Сергія:
20 числа вони виходили з Азовсталі. І він в обід до нас подзвонив, і сказав: мам, пап, ми виходимо з Азовсталі. Разом із нашими командирами і з нашими хлопцями. Ми довіряємо нашим командирам. І виконуємо наказ.
Віктор Пономаренко, батько Сергія:
З нами звʼязалися із Червоного Хреста, сказали, що він там знаходиться. В полоні. А потом вже він зміг тільки написати.
Попередньої ночі, під час обміну, рідні Сергія не спали.
Ми дуже чекали, до трьох ночі не спали, та й взагалі… Він залишився у полоні.
У списку звільнених не було й сина пані Олени - Вадима. Фото Вадим Він теж є бійцем Азову.
Олена Гуменюк, матір полоненого:
19 го березня був останній звʼязок, потім він подзвонив з чужого телефона, сказав - моє все згоріло, телефона немає, речей немає. Буду писати й звонити з чужих коли зможу. Другого травня він останній раз написав дружині в інстаграм. І більше ми нічого не знаєм. - Що написав?-Написав, шо я живий…. Все. Написав, шо я живий…
За деякий час родичі дізналися - Вадим є серед полонених.
Олена Гуменюк, матір полоненого:
Штаб підтвердив, що він є у списку полонених. Що він підтверджений російською стороною. Тому ми віримо…. Віримо, що його повернуть.
Чекають на своїх синів-службовців Національної гвардії і ці двоє чоловіків - Віктор Анджеєв та Сергій Юрченко. Обидва - з Маріуполя.
Віктор Анджеєв, батько полоненого:
Парни наши в составе групы защищали Мариуполь до последнего. Вышли из Мариуполя по приказу командования и после этого оказались в Еленовке. В плену. До последнего времени, а именно где то до 30 го августа… - Июля. – Да, июля было пару звонков. Мы знали ,что они там находятся. 30 го июля их вывезли оттуда. Вывезли в неизвестном направлении. И до сих пор мы не знаем, никаких данных, ничего, где они находятся? Вы скажите нам, что хотя бы дети живы… и все. Больше нам ничего не надо!
Нині у родин полонених бійців зустріч із Уповноваженою Президента. Щоправда, деталі по кожному з військових обговорюють приватно. Держслужбовиця пояснює: це - заради безпеки наших військових.
Альона Вербицька, Уповноважена Президента України з питань забезпечення прав Захисників України:
Одна нагальна проблема - знати, де їхні діти. Знати, де їхні чоловіки, дружини й матері. Знати,в якому стані вони перербувають. І звичайно, бажання якнайшвидшого їхнього повернення. Велика надія, сподівання і звичайно, бажання знати, що держава для того робить.
Також, зазначає уповноважена - є багато питань щодо комунікації із підрозділами, які воюють на передовій. Тому держава прагне до діалогу із родинами полонених бійців.
Альона Вербицька, Уповноважена Президента України з питань забезпечення прав Захисників України:
Наразі дійсно є проблема, оскільки військові перебувають на виконанні бойових завдань. Іноді комунікація є нестабільною. Або немає звʼязку чи інтернету. Немає часу на проведення розслідувань. Немає фактично й можливості проведення розслідувань. Тож питань дуже широкий спектр. Обговорили майже всі. На деякі одразу отримали консультації і відповіді. Деякі питання поїдуть разом зі мною у Київ.
Україна робить усе, щоб звільнити наших Захисників.
Серед тих, кого напередодні повернули із полону - четверо захисників з Вінниччини. Назарій Зокрема й наймолодший військовослужбовець Азову: 19-річний парамедик Назарій Гринцевич.
по темі
У полоні залишаються ще понад 2 тисячі оборонців Маріуполя. І боротьба за їхню свободу триває. За неї готові вже битися і їхні звільнені побратими. А поки - про перші хвилини на волі, про полон та плани на майбутнє - у матеріалі Ірини Баглай.
Чотирьох із них російські окупанти захопили під час боїв на півдні України. Ще одного - під час гуманітарної місії. Хто ці люди, та чому не всі бранці повернулися до родин - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Вони до останнього тримали оборону міста. Вони зробили Маріуполь символом української незламності. І потім змушені були полишити останній форпост оборони - "Азовсталь". Доля тисяч українських героїв, які в полоні вже чотири місяці, - невідома.
"Нахіба нам Медведчук?" - питання, яке масово пишуть у російських пабліках. Автори постів додають, мовляв, віддали за нього найстрашніших нацистів-азовців, яких малювала уява пропагандистів з телевізора.
Батьки, дружини та сестри багатьох військовополонених досі не знають, де їхні близькі і в яких умовах росіяни їх утримують. Тому вкотре закликають міжнародні організації добитися доступу до українських бранців та допомогти у їх звільненні.