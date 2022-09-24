Герої вдома, та поки що не всі. Родини чотирьох захисників "Азовсталі" з Вінниччини дочекалися їх звільнення. Під час останнього обміну з полону повернулися морські піхотинці Андрій Рибачок, Євген Дзись та бійці полку "Азов" Віктор Цебрик і Назарій Гринцевич. Родини інших полонених теж не втрачають надії. І мріють про повернення своїх Героїв додому цілими та неушкодженими. Напередодні із родичами захисників зустрілася Уповноважена Президента з питань забезпечення прав Захисників України. Подивіться.

Яна показує фото нареченого. Та відео весільної сукні, яку придбали із Сергієм перед війною. Закохані мешкали в Маріуполі. Та побратися не встигли. Щойно почався наступ росіян , - хлопець відправив Яну до своїх батьків у Вінницю.

Яна, наречена Сергія:

Сказав, щоб я зібрала речі, я тоді на роботі була, і мені прийшлось зібрати всі речі і виїжджати. Я спочатку не вірила й не хотіла виїжджати, бо казалось, шо такого не може бути, масштабного, війна ….

У травні разом із іншими захисниками Азовсталі - Сергій опинився у полоні.

Людмила Пономаренко, матір Сергія:

20 числа вони виходили з Азовсталі. І він в обід до нас подзвонив, і сказав: мам, пап, ми виходимо з Азовсталі. Разом із нашими командирами і з нашими хлопцями. Ми довіряємо нашим командирам. І виконуємо наказ.

Віктор Пономаренко, батько Сергія:

З нами звʼязалися із Червоного Хреста, сказали, що він там знаходиться. В полоні. А потом вже він зміг тільки написати.

Попередньої ночі, під час обміну, рідні Сергія не спали.

Ми дуже чекали, до трьох ночі не спали, та й взагалі… Він залишився у полоні.

У списку звільнених не було й сина пані Олени - Вадима. Фото Вадим Він теж є бійцем Азову.

Олена Гуменюк, матір полоненого:

19 го березня був останній звʼязок, потім він подзвонив з чужого телефона, сказав - моє все згоріло, телефона немає, речей немає. Буду писати й звонити з чужих коли зможу. Другого травня він останній раз написав дружині в інстаграм. І більше ми нічого не знаєм. - Що написав?-Написав, шо я живий…. Все. Написав, шо я живий…

За деякий час родичі дізналися - Вадим є серед полонених.

Олена Гуменюк, матір полоненого:

Штаб підтвердив, що він є у списку полонених. Що він підтверджений російською стороною. Тому ми віримо…. Віримо, що його повернуть.

Чекають на своїх синів-службовців Національної гвардії і ці двоє чоловіків - Віктор Анджеєв та Сергій Юрченко. Обидва - з Маріуполя.

Віктор Анджеєв, батько полоненого:

Парни наши в составе групы защищали Мариуполь до последнего. Вышли из Мариуполя по приказу командования и после этого оказались в Еленовке. В плену. До последнего времени, а именно где то до 30 го августа… - Июля. – Да, июля было пару звонков. Мы знали ,что они там находятся. 30 го июля их вывезли оттуда. Вывезли в неизвестном направлении. И до сих пор мы не знаем, никаких данных, ничего, где они находятся? Вы скажите нам, что хотя бы дети живы… и все. Больше нам ничего не надо!

Нині у родин полонених бійців зустріч із Уповноваженою Президента. Щоправда, деталі по кожному з військових обговорюють приватно. Держслужбовиця пояснює: це - заради безпеки наших військових.

Альона Вербицька, Уповноважена Президента України з питань забезпечення прав Захисників України:

Одна нагальна проблема - знати, де їхні діти. Знати, де їхні чоловіки, дружини й матері. Знати,в якому стані вони перербувають. І звичайно, бажання якнайшвидшого їхнього повернення. Велика надія, сподівання і звичайно, бажання знати, що держава для того робить.

Також, зазначає уповноважена - є багато питань щодо комунікації із підрозділами, які воюють на передовій. Тому держава прагне до діалогу із родинами полонених бійців.

Альона Вербицька, Уповноважена Президента України з питань забезпечення прав Захисників України:

Наразі дійсно є проблема, оскільки військові перебувають на виконанні бойових завдань. Іноді комунікація є нестабільною. Або немає звʼязку чи інтернету. Немає часу на проведення розслідувань. Немає фактично й можливості проведення розслідувань. Тож питань дуже широкий спектр. Обговорили майже всі. На деякі одразу отримали консультації і відповіді. Деякі питання поїдуть разом зі мною у Київ.

Україна робить усе, щоб звільнити наших Захисників.

Серед тих, кого напередодні повернули із полону - четверо захисників з Вінниччини. Назарій Зокрема й наймолодший військовослужбовець Азову: 19-річний парамедик Назарій Гринцевич.