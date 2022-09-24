Ворог продовжує тероризувати Миколаїв: бʼє по житлових кварталах та інфраструктурі [ Редагувати ]
Ворог продовжує тероризувати Миколаїв. Агресор завдає ударів по інфраструктурі міста та по житлових кварталах. Поліція щодня фіксує наслідки рашистських злочинів, утім місто тримається, а містяни та ЗСУ доводять, що нас не здолати.
Звуки вибухів, тривоги та сигналізації - такою видалася ніч у Миколаєві. Ворог випустив по місту щонайменше 4 ракети.
Віталій Кім - голова Миколаївської ОВА:
Попередньо, уражено офісну будівлю об'єкта промислової інфраструктури. Також пошкоджено приватні будинки, водогін та електромережі.
Це - бізнес-центр, на який припав ракетний удар. Від 24 лютого це вже друге влучання.
Ще одна ракета вибухнула на дорозі, просто посеред проїжджої частини, заблокуваши проїзд. У будинках поряд з місцем вибуху зірвані дахи, вибиті шибки та вікна.
Хоч ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину, утім, бойовий настрій у рашистів падає. І замість того, щоб воювати, вони почали заробляти. За 5000 доларів - продали броньовану машину.
Віталій Кім - голова Миколаївської ОВА:
В результате сил операций у нас появился ещё один "ТИГР" . Ну, "ТИГР" у нас уже третий, но первый по такой процедуре. Помните Ванек писал, что мы покупаем технику. Ну, вот он- "ТИГР" - приехали, уже не отжатый, а купленный. Подробности вот здесь. И что хочу сказать: легче не на похоронные русским покупать Ладу, а можно продать технику и остаться живым, уехать.
Ну, а дехто з окупантів просто вирішив загубитися посеред поля. Проте - не вийшло.
Так само не вийде у російських військ зробити тимчасово окуповані населені пункти Миколаївщини Росією. І це доводять переселенці зі Снігурівки. Вони вийшли на протест із закликом ігнорувати псевдореферендум.
Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту з приводу незаконного проведення "референдуму"у місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною. Був і буде Україною. До російської федерації ми ніколи не хотіли і не будемо хотіти.
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Влучили в промислове підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто досі оговтується від першої атаки - по дамбі. Підтопленими залишаються понад сто приватних будинків.
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