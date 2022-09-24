Волонтери взялись за виготовлення буржуйок із використаних газових балонів [ Редагувати ]
Осінь - час, коли змінюються потреби військовослужбовців на передовій. Волонтери закуповують протизастудні засоби, змінюють маскувальні кольори для техніки, а ще знову взялись за виготовлення буржуйок із використаних газових балонів. Більше про це у наступному сюжеті.
Олександр починає процес підготовки балона, з якого робитимуть буржуйку. За півгодини чоловік вирізає кілька отворів.
Сергій Богданов, слюсар:
Ми щас для загрузки входноє отвєрствіє сдєлаєм.
Коли усе зайве зрізане, до балона приварюють нові деталі.
Ці креслення на одному з черкаських заводів використовують ще з початку російсько-української війни 2014 року, а нині відродили виробництво, щоб допомогти нашим бійцям зігріватись в окопах.
Такі буржуйки можуть зберігати тепло до 10 годин і геть не вередливі у виборі палива, кажуть розробиники.
Іван Подгорняк, працівник заводу:
Все залежить від подачі дров і які дрова, постійно підкидать і постійно буде температура. Все, шо горить - дрова, брикети, немає для неї якоїсь особливої сировини.
Таких перероблених балонів на передову волонтери відправили вже більше сотні. У черкаському центрі допомоги армії кажуть - готові зробити і більше, але потрібні використані балони.
Оксана Циганок, волонтерка:
Буржуйки потрійного призначення, ми можемо туди натягнути проволочку і посушити речі, які випрали або просто мокрі, можна приготувати їсти і звичайно зігрітись, вони найбільш економічні і найбільш вигідніші, бо метал сьогодні дорогий, а балони нам люди звозять безкоштовно з усієї Черкащини, просимо привозьте навіть у кого 1-2 балони, це дуже важливо.
Осінь коригує і наповнення боксів з ліками, кажуть волонтери. З похолоданням почався сезон застуд.
Олександр Кульбіда, волонтер:
Льодяники від кашлю, спреї, таблетки і льдяники від горла, це все дуже потрібно хлопцям на фронт і ми його дуже потребуємо, щоб пакувати і відправляти хлопцям на передову.
Змінюють волонтери і кольори маскування автівок та кікімор для розвідників і снайперів.
Кофейний, колір мішковини, це безпосередньо в нас є основним кольором, підмішуємо кольори осені, шоб не навʼязливо.
Серед актуальних запитів на цей період також генератори і термобілизна.
по темі
Зараз вони працюють на загрозливих напрямках. Паралельно влаштовуючи регулярні десантні тренування. Про одне з таких - у наступному матеріалі.
Журналісти поспілкувалися з бійцями на Херсонщині, які стоять на позиціях, котрі донедавна займали рашисти.
І це, так би мовити, потрібно ще на вчора. Але плести їх нікому. Волонтери кажуть, є і гроші, і матеріал, а от робочих рук бракує.
Наш наступний матеріал, створений спільно з колегами з Військового телебачення із селища Чкаловське, там ворог намагався встановити свої порядки від самого початку повномасштабної війни.
Сашкові вже вдалося зібрати понад 21 тисячу гривень на потреби воїнам, крім того, подарував їм власний квадрокоптер. З маленьким героєм, який має велике серце поспілкувалася Ольга Лучек.