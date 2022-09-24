Таких перероблених балонів на передову волонтери відправили вже більше сотні.

Осінь - час, коли змінюються потреби військовослужбовців на передовій. Волонтери закуповують протизастудні засоби, змінюють маскувальні кольори для техніки, а ще знову взялись за виготовлення буржуйок із використаних газових балонів. Більше про це у наступному сюжеті.

Олександр починає процес підготовки балона, з якого робитимуть буржуйку. За півгодини чоловік вирізає кілька отворів.

Сергій Богданов, слюсар:

Ми щас для загрузки входноє отвєрствіє сдєлаєм.

Коли усе зайве зрізане, до балона приварюють нові деталі.

Ці креслення на одному з черкаських заводів використовують ще з початку російсько-української війни 2014 року, а нині відродили виробництво, щоб допомогти нашим бійцям зігріватись в окопах.

Такі буржуйки можуть зберігати тепло до 10 годин і геть не вередливі у виборі палива, кажуть розробиники.

Іван Подгорняк, працівник заводу:

Все залежить від подачі дров і які дрова, постійно підкидать і постійно буде температура. Все, шо горить - дрова, брикети, немає для неї якоїсь особливої сировини.

Таких перероблених балонів на передову волонтери відправили вже більше сотні. У черкаському центрі допомоги армії кажуть - готові зробити і більше, але потрібні використані балони.

Оксана Циганок, волонтерка:

Буржуйки потрійного призначення, ми можемо туди натягнути проволочку і посушити речі, які випрали або просто мокрі, можна приготувати їсти і звичайно зігрітись, вони найбільш економічні і найбільш вигідніші, бо метал сьогодні дорогий, а балони нам люди звозять безкоштовно з усієї Черкащини, просимо привозьте навіть у кого 1-2 балони, це дуже важливо.

Осінь коригує і наповнення боксів з ліками, кажуть волонтери. З похолоданням почався сезон застуд.

Олександр Кульбіда, волонтер:

Льодяники від кашлю, спреї, таблетки і льдяники від горла, це все дуже потрібно хлопцям на фронт і ми його дуже потребуємо, щоб пакувати і відправляти хлопцям на передову.

Змінюють волонтери і кольори маскування автівок та кікімор для розвідників і снайперів.

Кофейний, колір мішковини, це безпосередньо в нас є основним кольором, підмішуємо кольори осені, шоб не навʼязливо.

Серед актуальних запитів на цей період також генератори і термобілизна.