Розбираючи завали, виступають для глядачів. Попри вчорашній обстріл працівники Миколаївського академічного художнього драматичного театру не опустили рук та вже сьогодні показали концертну програму до 85-річчя Миколаївської області. Будівля закладу - пам'ятка архітектури 19 століття -значно пошкоджена. Полагодити все нині неможливо. Як будуть зимувати - дізнавалися наші кореспонденти.

В теплі пори року зазвичай тут відкривали фестивалі, проводили концерти та влаштовували творчі вечори. Нині затишний та зелений літній майданчик важко впізнати.

Артем Свистун - директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Це зруйнована скульптура Діоніса. Потрапляння було на вихід літнього майданчика. Була руйнація і загроза подальшого вибуху газова трубу, яка знаходиться на території. Хвилею зруйнована скульптура. Потрапляння уламків пішло на будівлю.

Ворожа ракета С-300 прилетіла опівночі. Пошкодила і театр, і житлові будинки поруч. На щастя, минулося без жертв.

Валентин Іванов - завідувач постановочної частини театру:

Приліт був вертикальний. Розкидано було все, пом'яте. Прильот був в саму калітку. Печально було. Дуже тут заболіло. А потім все потихеньку почали розгрібати.

Розбирати завали зібрався весь колектив. Руйнування на всіх поверхах - в гримерках, репетиційних, костюмерній. Знищена апаратура, компʼютери та інша техніка. Цех, де на початку війни шили українські прапори, бафи, балаклави та дощовики для бійців, ледь врятували від пожежі.

Артем Свистун - директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Це ложі 3-го ярусу, які виходять до глядацької зали. Наскільки була вибухова хвиля, виламала зачинений замок, внутрішні перегородки були вибиті вибуховою хвилею.

А ось рояль в холі витримав. Директор жартує, відтепер святкуватимуть день народження музичного інструмент, який пройшов війну.

Давні друзі та глядачі не лишилися осторонь біди великої театральної сім'ї Миколаєва. Павло планує в підтримку - влаштувати розпродаж робіт, що висіли в фойє.

Павло Деменський – театрал:

Підготуємо роботи до Фейсбуку, опублікуємо їх. Кожен може коментувати, хто готовий придбати.

Найперше в театрі планують зашити вікна, полагодити стіни, адже наближуються холоди. А от відбудова унікальної будівлі пам'ятки архітектури 19 ст. ще попереду.

Артем Свистун - директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру:

Це такі унікальні приміщення, які не поновляться. Все буде по-новому. І майданчик. Але ми збираємо гроші. Люди, які можуть придбати квитки, надати благодійну допомогу, теж мають долучитися до відновлення нашого унікального театру.

Та попри все трупа продовжує працювати - вистави на виїзді не скасували, а робота "Сцени в укритті" не припиниться.