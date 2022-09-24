Експозицію "Герої МВС: 200 днів" презентували у сервісному центрі МВС у Києві. Михайлу Манилюку вдалося поспілкуватися з нацгвардійцем, який у боях втратив руку, але - не силу духу!

Щодня та щоночі з перших днів повномаштабного вторгнення росії вони боронять рідну землю!

Позивний "Професор", боєць Національної гвардії України:

Це мій перший добровольчий досвід. Нас навчили захищати свою країну. Тримати зброю в руках та чинити опір нашому ворогу. Коли я потрапив до лав Національної гвардії, я побачив, що тут зібралася дуже велика кількість побратимів, які прийшли дійсно захищати свою країну від агресора, щоб ми жили в процвітаючій європейській країні.

Нацгвардійці, поліцейські, спецпризначенці. На фронті зараз воюють тисячі силовиків!

Піднімаємо прапор над населеним пунктом Донецької області. Діброва переходить під контроль української армії. Нацгвардія України звільняє наші території крок за кроком. Село за селом.

Про подвиги наших захисників має знати вся країна! У сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Києві презентували фото-проект - "Герої МВС: двісті днів".

Микола Рудик, начальник Головного сервісного центру МВС України:

Ми хочемо, щоб ця експозиція, яка облаштована в сервісному центрі дійсно показувала тих героїв, якими ми пишаємось. Так само ці експозиції придставленні в кожному територіальному сервісному центрі із сто сорока одного, які існують зараз на території України. Ми хочемо, щоб до нашої перемоги, кожен з наших відвідувачів, наших працівників, дійсно бачив ті обличчя, які надають нам можливість мирно працювати.

Нацгвардієць Дмитро Фінашин - завітав на презентацію. У боях на Луганщині воїн був поранений і понад два дні пролежав у лісосмузі! Терплячи біль, він повз на спині, шукаючи своїх.

Дмитро Фінашин, боєць Національної гвардії України:

Околиця Попасної, навіть ближче до Соледару. 23 травня нам поставили завдання - треба було взяти висоту, зачистити зеленку. Ми висунулися, одну пройшли, а в іншу уже зайшли і там очікувала нас засідка. Ми вже були на території противника. Треба було добиратися через поле назад по відкритій місцевості. Були вогневі засідки і це було дуже важко зробити. Евакуйовував побратима - отримав перше поранення, отримав друге.

Розвідник упевнений - часткова мобілізація, що оголошена зараз у росії, - не допоможе окупантам. Усі, хто сунеться до нас зі зброєю в руках, додому повернеться у мішку.

Дмитро Фінашин, боєць Національної гвардії України:

Тут питання вживання і існування впринципі. Тому, як би не було складно, які б не були жертви. Я впевнений, що єдиний вихід - це перемога! Так і буде!.

Експозиція "Герої МВС: 200 днів" - це частина масштабного проекту з героїзації українських захисників. Зараз тут 16 фотографій. Але виставка триватиме до нашої перемоги і поповнюватиметься новими Героями.