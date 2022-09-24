Померла оскароносна актриса Луїза Флетчер, яка зіграла медсестру в "Пролітаючи над гніздом зозулі" [ Редагувати ]
Американська актриса Луїза Флетчер померла у віці 88 років. Її син Ендрю Бі розповів The Hollywood Reporter, що вона померла через природні причини уві сні у своєму будинку у Франції.
Луїза Флетчер набула популярності після ролі медсестри у драмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975), де її партнером був Джек Ніколсон. Цей фільм приніс їй "Оскар", "Золотий глобус" та премію BAFTA.
На її рахунку понад 100 ролей. Серед інших відомих фільмів за її участю: "Той, що виганяє диявола II" (1977), "Мозковий штурм" (1983), "Одного разу в Америці" (1983), "Та, що породжує вогонь" (1984), "Квіти на горищі" (1987), "Кращі з найкращих" (1989), "Гравець" (1992), "Жорстокі ігри" (1999).
Також зіграла у серіалах "Сутінкова зона" (1985-1989), "Байки зі склепу" (1989-1996), "Швидка допомога" (1994-2009), "Нова Жанна Д'Арк" (2003-2005), "Герої" (2006-2010), "Приватна практика" (2007–2013), "Безсоромні" (2011-2021), "Girlboss" (2017).
по темі
Вийшов трейлер "Амстердама" з Марго Роббі, Крістіаном Бейлом та Джоном Девідом Вашингтоном. Вони зіграли друзів, яких підозрюють у скоєнні вбивства. І тепер їм потрібно очистити свої імена та знайти справжнього злочинця. Події розгортаються в Амстердамі 1930-х років. На екрани стрічки вийде 7 жовтня
Фільм Мартіна Макдонаха "Банши Ініширина" ("The Banshees of Inisherin") зірвав 13-хвилинні овації на Венеціанському кінофестивалі. У фільмі знялися Колін Фаррел і Брендан Глісон. Макдонах, Глісон та Фаррелл вже працювали разом над фільмом "Залягти на дно в Брюгге" 2008 року
У американського актора Ніколаса Кейджа та його дружини Ріко Шибати народилася дочка Август Франческа. Для 29-річної Ріко це перша дитина, для 58-річного Кейджа - третя
Американська документальна стрічка "Вся краса та кровопролиття" (2022 рік) отримала нагороду "Золотий лев" як найкращий фільм на Венеціанському фестивалі. Режисер картини - Лора Пойтрас. Вона відома завдяки картині "Citizenfour: Правда Сноудена", яка у 2015 році отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм
У мережі з'явився трейлер фільму "Дістати ножі 2" з Деніелом Крейгом про детектива Бенуа Бланка
Український Оскарівський комітет обрав фільм, який представлятиме країну на кінопремії "Оскар". Це "Клондайк" Марини Ер Горбач, повідомила Українська кіноакадемія. "Клондайк" боротиметься за золоту статуетку в категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм"