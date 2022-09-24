Американська актриса Луїза Флетчер померла у віці 88 років. Її син Ендрю Бі розповів The Hollywood Reporter, що вона померла через природні причини уві сні у своєму будинку у Франції.

Луїза Флетчер набула популярності після ролі медсестри у драмі "Пролітаючи над гніздом зозулі" (1975), де її партнером був Джек Ніколсон. Цей фільм приніс їй "Оскар", "Золотий глобус" та премію BAFTA.

На її рахунку понад 100 ролей. Серед інших відомих фільмів за її участю: "Той, що виганяє диявола II" (1977), "Мозковий штурм" (1983), "Одного разу в Америці" (1983), "Та, що породжує вогонь" (1984), "Квіти на горищі" (1987), "Кращі з найкращих" (1989), "Гравець" (1992), "Жорстокі ігри" (1999).

Також зіграла у серіалах "Сутінкова зона" (1985-1989), "Байки зі склепу" (1989-1996), "Швидка допомога" (1994-2009), "Нова Жанна Д'Арк" (2003-2005), "Герої" (2006-2010), "Приватна практика" (2007–2013), "Безсоромні" (2011-2021), "Girlboss" (2017).