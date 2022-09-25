В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп-колаборант [ Редагувати ]
У неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній депутат від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко. Про це повідомляє "Інтерфакс".
За даними росЗМІ, обстріляли готель у центрі Херсона.
При цьому "влада" Херсонської області заявила, що в готелі знаходилися нібито журналісти, які "висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу росії".
Зазначимо, що колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. У 2014 році він переїхав до росії, проте у 2022 році повернувся до Херсона. Журавко співпрацював із представниками адміністрації, призначеної рф.
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