У неділю вранці, 25 вересня, по окупованому Херсону завдали ракетного удару. В результаті загинув колишній депутат від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко. Про це повідомляє "Інтерфакс".

За даними росЗМІ, обстріляли готель у центрі Херсона.

При цьому "влада" Херсонської області заявила, що в готелі знаходилися нібито журналісти, які "висвітлюють хід референдуму про входження регіону до складу росії".

Зазначимо, що колишній депутат Верховної Ради Олексій Журавко представляв "Партію регіонів" у 5 та 6 скликаннях парламенту. У 2014 році він переїхав до росії, проте у 2022 році повернувся до Херсона. Журавко співпрацював із представниками адміністрації, призначеної рф.