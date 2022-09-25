"Скринька Пандори" має бути закрита: у Зеленського звернулися до ядерних держав [ Редагувати ]
Країни-члени Ядерного клубу мають окреслити росії наслідки загрози ядерній зброї Заходу. Про це повідомляє радник керівник Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Завуальовані погрози ядерною зброєю з трибуни ООН від члена Радбезу ООН - більшої насмішки над глобальними інституціями годі й уявити.
Подоляк наголосив, що ядерні загрози рф - це проблема не України, а всього світу.
Члени Ядерного клубу мають окреслити росії наслідки. "Скринька Пандори" має бути закрито.
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