Військові показали, як виглядає зруйнований російською армією Ізюм (відео) [ Редагувати ]
Джерело: РБК-Україна
Російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.
Десантники показали кадри, зняті з дронів. На відео зафіксовані наслідки російської окупації Ізюма та найближчих до нього населених пунктів.
"Російські окупанти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків російська авіабомба вбила п’ять десятків людей. І це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в Ізюмі та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.
Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ.
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