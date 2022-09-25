Російські війська під час окупації Харківської області зруйнували Ізюм та навколишні села. Українські захисники показали, як виглядає місто після звільнення.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Десантники показали кадри, зняті з дронів. На відео зафіксовані наслідки російської окупації Ізюма та найближчих до нього населених пунктів.

"Російські окупанти вбивали та катували українців, знищили їх оселі. В одному з будинків російська авіабомба вбила п’ять десятків людей. І це, на жаль, лише маленька частина жертв серед цивільних в Ізюмі та навколишніх селах", - йдеться у повідомленні.

Десантники зазначили, що одними з перших зайшли у місто під час контрнаступу ЗСУ.