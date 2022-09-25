У Новій Каховці окупанти побудували трубопровід для постачання пального - Гуменюк [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонській області побудували трубопровід. Ним вороги хочуть перекачувати пальне для своєї техніки.
Про це повідомляє голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, українські захисники продовжують тримати під вогневим контролем всі транспортні шляхи окупантів у Херсонській області. Проте російська армія намагається вигадати нові методи для переправлення техніки.
"Вони намагаються все ж таки знаходити для себе варіанти для переправи через Дніпро, незважаючи на те, що ми постійно коригуємо стан мостів, для того, щоб вони не використовувалися для переміщення важкої техніки. Але легкову техніку вони туди направляють", - зазначила Гуменюк.
Вона заявила, що росіяни побудували трубопровід у Новій Каховці, щоб доставляти пальне.
"Також відомо, що проклали трубопровід для перекачування пального", - додала спікер.
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