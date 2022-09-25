У Зеленського про мобілізацію кримських татар: справжній геноцид і спроба "зачистки" [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є справжнім геноцидом за етнічною ознакою. Це є нічим іншим, як спроба кремля "зачистити" нелояльних до себе.
Про це повідомляє в Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.
"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.
по темі
Сьогоднішні "референдуми" на захоплених теренах України є пропагандистськими шоу росії для проведення мобілізації
Росіяни вирішили асиметрично відповісти на український контрнаступ
Будь-які "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є нічим іншим, як фікцією
Росія не приховує бажання провести мирні переговори та заморозити війну в Україні
Так звана "мирна ініціатива" президента Мексики Андреса Мануеля Лопеса Обрадора вигідна лише росії, оскільки надає їй час для відновлення резервів