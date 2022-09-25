Мобілізація окупаційною владою кримських татар на півострові Крим є справжнім геноцидом за етнічною ознакою. Це є нічим іншим, як спроба кремля "зачистити" нелояльних до себе.

Про це повідомляє в Twitter радник голови ОП Михайло Подоляк.

"Масова мобілізація кримських татар у Криму - це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах - не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви", - написав Подоляк.