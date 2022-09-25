Шольц пояснив, чому Німеччина не відправляє танки Україні [ Редагувати ]
Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між росією та НАТО.
Про це повідомляє в інтерв'ю канцлер ФРН Олаф Шольц виданню The Times.
"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну, - сказав він. - Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між росією та НАТО, тому що це було б катастрофою".
За словами Шольца, Німеччина "справді багато робить" для допомоги Україні.
"Ми поставили українцям величезну масу дуже ефективної зброї", - сказав він.
The Times зазначає, що Шольц, безумовно, пройшов довгий шлях з того часу, як напередодні російського вторгнення його уряд запропонував Україні 5 тисяч касок та польовий госпіталь. Але, як додає видання, знадобилися місяці та загроза парламентського голосування, перш ніж він схвалив будь-які постачання важкого озброєння.
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