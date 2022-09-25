Ексгумація тіл із місця масового поховання в Ізюмі завершена. Про це заявив Голова Нацполіції Ігор Клименко. Роботи тривали тиждень безперервно. З могил експерти дістали 447 тіл. Це цивільні жінки, чоловіки, діти. А також військовослужбовці.

Багато тіл зі слідами катувань. Перед криміналістами поліції та судмедекспертами тепер стоїть задача - ідентифікувати кожного загиблого. Світлана Шекера з подробицями далі.

Вони працюють вже тиждень, навіть під проливним дощем. Двісті волонтерів, рятувальники, експерти, слідчі, які щоденно дістають із безіменних могил десятки тіл жителів Ізюму та українських військових, вбитих російською армією.

Між могил - військовий капелан відспівує душі померлих.

Ієрей Юрій Потикун каже, тут багато болю - і для кожної родини він свій.

Юрій Потикун, ієрей:

Жах в Харкові, жах в Маріуполі. Жах в Бучі. І біль за кожну вбиту людину, безвинно вбиту людину. Або людину-оборонця, що захищає свою родину, свою батьківщину, просто болить. Це сумна велика трагедія з болем в серці.

З могил було піднято 447 тіл.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

Більшість - це жінки, шість це були діти. 99% за результатами там мають ознаки насильницької смерті. Нами було встановлено, що мали місце катування, оскільки кінцівки були там зламані. У деяких трупів зав'язані були руки позаду. І на шиї були відповідні мотузки. Також нами було знайдено декілька тіл з ампутованими статевими органами, що також свідчить про відповідні катування, які були здійснені над цими людьми. Понад 30 тіл мають ознаки безпосередньо катувань.

У присутності журналістів на місці поховання очільник обласної поліції оглядає тіло й озвучує перший висновок…

Володимир Тимошко, начальник Гу НПУ в Харківській обл.:

Кульове поранення в затилочну область. Вихідне в лобній області, є паспорт в могилі цього чоловіка. Тобто дані будуть ідентифіковані. 100% це був розстріл, і ця людина була розстріляна.

І таких випадків - багато.

Олександр Фільчаков, прокурор Харківської обл.:

На цьому місці спільною слідчо-прокурорською групою були виявлені трупи з мотузкою на шиї. З переломами кінцівок. З ампутацією геніталій у чоловіків. А також з вогнепальними пораненнями. На цьому місці нами було знайдено тіла 21 військовослужбовця ЗСУ. Можу сказати, що деякі трупи були зі зв'язаними руками. І на тілі їх малися відповідні тілесні ушкодження.

Тут же, в лісі працює і мобільна лабораторія. У всіх невідомих похованих одразу беруть зразки ДНК.

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації:

В одній могилі ми можемо знаходити одразу декілька тіл. За нашими даними, це може бути сім'я. Або знаходимо просто рештки тіл. І ми маємо все ж таки ідентифікувати для того, щоб надати відповіді нашим близьким.

І це, на жаль, не єдине місце масового поховання людей в Ізюмі. На околицях є ще щонайменше три подібних поховання.

Володимир Тимошко, начальник Гу НПУ в Харківській обл.:

Ми про деякі місця не кажемо і не будемо казати заздалегідь, тому що всі ці місця заміновані. Зараз ми, наприклад декілька днів працюємо над розмінуванням одного лише місця масового поховання. Воно настільки заміновано, що ми вже три дні не можемо його розмінувати.

На це місце масового поховання прибули для спостереження і європейські дипломати.

Тобіас Тиберг, посол Швеції в Україні:

Відверто кажучи, не хотів би я зараз цього робити, ділитися цими емоціями. Бо дуже боляче. Росія систематично вчиняла воєнні злочини, практично від першого дня цієї агресії. Президент рф та той уряд, який вони очолюють, вони чітко і зрозуміло заявляли, що ці дії спрямовані на знищення української нації.

Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні:

З огляду на те, що ми побачили в місті Ізюм, то, безумовно, це свідчить про скоєння дуже жахливих воєнних злочинів і, безумовно, необхідно забезпечити притягнення до відповідальності всіх винних, а також створення міжнародного трибуналу для належного розслідування всіх цих випадків.

Вражені побаченим, представники європейських країн ще раз підкреслили - будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.