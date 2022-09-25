Адміністрація президента США Джо Байдена непублічно попередила кремль про те, що будь-яке застосування ядерної зброї у війні проти України буде мати "катастрофічні наслідки" для росії. Про це під час брифінгу заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван.

Ми донесли до Кремля - приватно, на дуже високому рівні - що будь-яке застосування ядерної зброї буде мати для Росії катастрофічні наслідки, що США та наші союзники дадуть рішучу відповідь. І ми дуже чітко й детально пояснили, які наслідки це може мати.

У Білому домі вважають, що ядерні погрози путіна "варто сприймати вкрай серйозно".

Це правда, і це питання, до якого ми повинні поставитися смертельно серйозно, тому що це питання першорядної важливості - можливе застосування ядерної зброї вперше з часів Другої світової війни.

Раніше Washington Post з посиланням на свої джерела повідомляли, що Вашингтон вже кілька місяців попереджає Росію про наслідки у разі застосування ядерної зброї.

Також Салліван заявив, що США готують відповідь на "референдуми" на окупованих територіях і працюють над поставками радянських танків Україні.