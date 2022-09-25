Ядерні погрози путіна - блеф чи реальна загроза? Наскільки вірогідно, що президент країни-агресорки таки натисне ядерну кнопку? Ці питання зараз аналізують експерти всього світу.

Моя колега Світлана Чернецька - розпитала про ядерний шантаж - в британських аналітиків. Що ж вони кажуть? І які прогнози дають. Дивіться.

З початку цієї війни путін залякує Захід ядерним ударом далеко не вперше. Як на це реагувати - ламають голови не лише світові лідери, але й аналітики, для розрахунку можливих сценаріїв розвитку подій. У престижному королівському інституті міжнародних відносин Chatham House вважають, що попри черговий шантаж президента рф - світ не став ближчим до ядерної війни. А запевнення путіна, що аж цього разу він точно не блефує, звучить як зізнання, що усі попередні рази - таки блефував, а отже й тепер ставитися до цих слів серйозно - не варто.

Кір Джайлз, експерт з питань безпеки Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House:

Тут грають дві різні речі: одна - це російська риторика, яку з піною в роті доносять маніяки на державному телебаченні та час від часу кидає натяки путін, а з іншого боку є фактична російська доктрина, коли збройні сили вважають, що можуть використовувати ядерну зброю і взагалі, коли це ефективно. І це дві дуже різні речі, проблема в тому, що більшість людей зосереджуються лише на риториці, лише на пропаганді, тому чують постійний набат ядерної загрози й постійні припущення, що путін достатньо божевільний, щоби запустити ядерну зброю, навіть коли не має особливої причини для цього.

Аналітик наполягає, що путін не зможе просто з примхи натиснути на ядерну кнопку. Бо це запустить незворотний процес, який неодмінно завершиться кінцем росії у нинішньому вигляді. А у королівському оборонному інституті Rusi додають, що використання ядерної зброї не має ще й жодного військового сенсу. І це стосується навіть і тактичної зброї, з порівняно невеликими зарядами, яка призначена для застосування на полі бою для обмеженого ядерного удару.

Джастін Бронк, аналітик Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Rusi:

Це найбільше попахує відчаєм. Бо ефективність тактичної ядерної зброї на полі бою дуже сумнівна. Адже якщо використати надто близько до фронту, то потенційно вона може опромінити й російську територію теж, але й символічне використання ядерної зброї навряд чи зупинить Україну у бажанні звільнити окуповані території. А в глобальному сенсі використання ядерної зброї так само опромінить Європу, як і частини росії, отже означатиме ризик ядерної ескалації зі сторони Заходу.

Застосування навіть найменшої ядерної боєголовки - стане замахом на світовий порядок, кажуть експерти. Бо з часів ударів на японські Хіросіму та Нагасакі - ядерна зброя використовувалася виключно для "стримування". Щоби держава-противник навіть і не думала про можливий напад. Потужність найменшої тактичної ядерної боєголовки - до однієї кілотонни у тротиловому еквіваленті. Це лише у 15 разів менше бомби, скинутої на Хіросіму.

Емілі Ферріс, експертка з міжнародної безпеки Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Rusi:

З точки зору ядерних арсеналів, росію значно перевершують силами НАТО. Тож я думаю, що вони добре усвідомлюють цю загрозу і, на мою думку, для кремля це небажаний сценарій. Тож вони повинні думати про це співвідношення сил. Але я думаю, що це вказує на посилення не стільки відчаю, а посилення відчуття того, що росія загнана в кут. Це завжди може бути дуже небезпечно.

Судячи із логічних аргументів, аналітики вважають, що погрози Путіна спрямовані виключно на західних лідерів. Щоб ті перестали допомагати Україні повертати окуповані території. Але залишається невеликий шанс того, що росія таки застосує малопотужну тактичну ядерну зброю, щоби вийти з програшної ситуації на фронті.