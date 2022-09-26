Ворог завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю. Відомо про трьох поранених. Зокрема, окупанти потрапили в інфраструктурні об'єкти. І одному з районів міста знеструмлена електропідстанція. Повідомляють у військово-цивільній адміністрації області. Докладніше про ситуацію розкаже Сергій Вендін.

Минулу ніч у Запоріжжі назвали пекельною. Потужні вибухи чуло все місто.

Вибухає, вибухає, вибухає і темрява на дворі під гул сирени.

Другу ніч поспіль російські окупанти гатять по цьому спальному району. Поряд - жодного військового об'єкта. Ніна з переляку не пам'ятає як довго просиділа в коридорі. Вибігати до укриття жінка з родиною не наважилися.

Ніна, жителька Запоріжжя:

Вдруг такой грохот, и как будто стекла бьются. Я соскочила, сын ночевал у меня с невесткой. И они соскочили и говорит: в коридор, быстро, в коридор. Ну, и там сидели.

Сьогодні, як і вчора, місцеві жителі збирають уламки розбитого скла, шиферу та цегли.

Сергій Вендін, кореспондент:

Після останнього обстрілу відомо про щонайменше трьох постраждалих. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки приватних та багатоповерхових будинків. Нині на місці працюють комунальні служби, які прибирають залишки зруйнованих покрівель та скло.

Напередодні ворожа ракета потрапила в триповерхівку. Внаслідок прильоту загинула жінка, яка не встигла сховатися.

Тимофій, житель Запоріжжя:

Є одна жінка на третьому поверсі жила. Вона, напевно, була на балконі. Я наступив на ногу, коли підходив сюди Другий хлопок, який був - був сюди.

У понеділок зруйнований будинок мають оглянути фахівці, щоб визначити його подальшу долю. Крім того, внаслідок нічних обстрілів зазнали пошкоджень кілька приватних осель в одному з сіл Запорізького району.