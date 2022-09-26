ПФУ скоротив фінансування пенсій [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Пенсійний фонд України 24 вересня завершив фінансування пенсій за вересень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 49,5 млрд гривень, що на 1,9 млрд гривень менше, ніж у серпні (51,4 млрд гривень).
За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 40,1 млрд гривень - через уповноважені банки.
За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 вересня доставлено 87,3% профінансованої суми за вересень.
Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.
по темі
У Пенсійному фонді України розповіли, кому з 1 жовтня планово перерахують виплати
Українці, які працювали як в Україні, так і в Польщі, мають право на пенсію в обох країнах
З 1 жовтня 2022 року в Україні будуть проведені планові перерахунки пенсій
Міністерство фінансів, Пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики щороку проводять перевірку виплат пенсіонерам
Народні депутати України пропонують прискорити розгляд держбюджету на 2023 рік мотивуючи це введеним в Україні воєнним станом