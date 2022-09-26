Пенсійний фонд України 24 вересня завершив фінансування пенсій за вересень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 49,5 млрд гривень, що на 1,9 млрд гривень менше, ніж у серпні (51,4 млрд гривень).

За даними прес-служби, 9,4 млрд гривень направлено на виплату пенсій через "Укрпошту", 40,1 млрд гривень - через уповноважені банки.

За повідомленням АТ "Укрпошта", станом на 24 вересня доставлено 87,3% профінансованої суми за вересень.

Уповноваженими банками зараховано на рахунки, відкриті у банках за зверненнями пенсіонерів, 100% профінансованих сум.