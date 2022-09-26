Кризова група ЄС обговорить ескалацію російсько-української війни - Reuters [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Посли країн-членів Європейського союзу запрошені на засідання робочої групи із кризового реагування у понеділок, 26 вересня. На зустрічі обговорять побоювання щодо ескалації війни росії проти України.
Як зазначається у повідомленні, посли зазвичай не присутні на засіданнях об'єднаної групи реагування на політичні кризи, до якої входять представники виконавчої влади та дипломатичної служби ЄС.
Джерела повідомили, що зустріч за зачиненими дверима у Брюсселі має відбутися сьогодні вранці.
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