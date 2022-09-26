Окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України, Польщі та країн Балтії. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України. У першу чергу удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі.

Також, за даними розвідників, кремль має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

Ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступальних дій ЗСУ.

Як повідомлялось, СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.