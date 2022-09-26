Пєсков розповів, чи планують у росії вводити військовий стан [ Редагувати ]
Прессекретар путіна дмитро пєсков заявив про те, що у кремлі поки що не ухвалювали рішень про введення воєнного стану на території росії. Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ.
Жодних рішень про введення військового стану в будь-яких регіонах поки не приймалося.
Пєсков додав, що рішень щодо закриття кордонів для чоловіків через мобілізацію також поки що немає.
Варто зазначити, що за кілька днів до оголошення путіним мобілізації його речник дмитро пєсков заявляв, що такого рішення очікувати не варто.
Пізніше він пояснив свою відповідь тим, що йому поставили питання "про повну мобілізацію", а не часткову.
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Інцидент стався напередодні 23 вересня. Чоловік утік на військовому КамАЗі, після чого викрав іншу машину і попрямував у бік Курської області. Baza повідомила, що озброєного дезертира затримали.
За даними ЗМІ, призвати у військо в росії планують понад мільйон солдат. Хоча пєсков це й заперечує. Хоча ще тиждень тому він заперечував саму можливість мобілізації. Тож хто куди тікає з росії? І як у федерації відбувається полювання на чоловіків - розкаже далі Марина Біленька.
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