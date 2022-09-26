У російських аеропортах почали забороняти виїзд деяким військовозобов'язаним чоловікам за списками військкоматів. Про це повідомляє The Bell.

Джерела видання в авіагалузі розповіли, що прикордонники одержали списки росіян, які підлягають мобілізації. Йдеться не про всіх військовозобов'язаних, а лише про чоловіків, на яких уже виписали повістки чи мобілізаційні розпорядження. Інформація про заборони на виїзд надходить до загальної інформаційної системи прикордонного контролю "МИР". Вона оновлюється частіше, ніж раз на дві години. Списки надходять порціями і з різних регіонів.

В одному з московських аеропортів минулої доби не випустили за кордон 20 осіб. В іншому аеропорту уточнили, що заборони почали надходити в ніч із п'ятниці на суботу, у неділю їх побільшало.

При цьому зазначається, що заборони на виїзд поширюються і на членів екіпажів. Були випадки, коли не випускали пілотів та бортпровідників.

У російських Telegram-каналах почали розповсюджувати фото заборони на виїзд військовозобов'язаних з аеропорту "Домодєдово".