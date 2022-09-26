Зеленський з початку президентства довірив військові рішення генералам - Залужний [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський з початку вступу на посаду погодився з тим, що йому не варто втручатися у військові рішення, оскільки він не має необхідного військового досвіду.
Про це повідомляє головнокомандувача ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Time.
Залужний розповів, що коли Зеленський став президентом у 2019 році, одним з його обов'язків стало інформування голови держави про військові операції та командні структури.
За словами головнокомандувача, він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії та навчати його тактичним тонкощам ведення бойових дій він не планував.
"Йому треба розбиратися у військовій справі не більше, ніж у медицині чи будівництві мостів", - сказав генерал. На подив Залужного, Зеленський, певно, погодився з такою позицією, йдеться у матеріалі.
Time навів слова колишнього помічника міністра оборони України Олексія Мельника, який раніше заявляв, що Зеленський "дозволив своїм генералам керувати балом без прямого втручання у військові справи".
При цьому журнал згадав заяву і радника Офісу президента Олексія Арестовича, який розвіяв чутки про конфлікт між Зеленським та Залужним. За його словами, цей фейк "був придуманий українською опозицією".
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