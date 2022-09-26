Членство росії у МАГАТЕ має бути припинене до моменту "дерусифікації та демілітаризації" окупованих територій України.

Про це повідомляє міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москви під час засідання агентства.

"Поки ми тут сидимо, райони України окуповані російськими військами. Ми вимагаємо дерусифікації окупованих територій та демілітаризації. До того часу членство росії в МАГАТЕ має бути припинене. Якщо вони не виконують ці умови, їх слід виключити з організації", - наголосила міністр.