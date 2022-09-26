В Україні знищено начальника ракетних військ та артилерії 35-ї загальновійськової армії Росії. Про це повідомили "Рязанские ведомости".

З начальником ракетних військ і артилерії 35-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії (військова частина 62825) полковником Борисом Тотіковим прощалися в Рязані 25 вересня.

Борис Тотіков

Штаб 35-ої армії на окупованій території знаходився в Ізюмі. Його знищили американські ракетні системи HIMARS. Саме штаб 35-і армії відповідав за управління військами в цьому районі, це в їхній полосі стався прорив.

Одна з причин успішних дій нашої армії під час Харківської наступальної операції погана координація росіян, тратою управління і точним визначенням українською розвідкою дислокації російських штабів та їх точним ураженням.

Нагадаємо, нещодавно внаслідок вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії рф генерал-майора Цокова.