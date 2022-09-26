Десантники знищили російські танк та дві БМП разом з екіпажами (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українським військовим вдалося зірвати ворожий наступ окупантів та знищити багато їх техніки, завдяки грамотно встановленим мінно-вибуховим загородженням.
Про це повідомляє Десантно-штурмові війська ЗСУ.
"Загалом, було знищено п’ять одиниць бойової та спеціальної техніки російських окупантів: танк, дві бойові машини піхоти, інженерну машину розгородження ІМР-2 та бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами та особовим складом", - йдеться у повідомленні.
Завдяки злагодженій роботі протитанкового підрозділу та артилерії Миколаївської бригади десантників, вдалося оперативно знешкодити залишки окупантів.
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