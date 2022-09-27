Окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 27 вересня, окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. Про це повідомляється у Telegram голови Запорізької ОВА Олександра Старуха.
Окупанти потрапили до об'єктів інфраструктури. Дані про постраждалих та руйнування уточнюються.
Важливо! Дотримуйтесь запобіжних заходів! Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Є ризик повторних атак.
Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю сталася пожежа. На жаль є постраждалі.
по темі
В ніч на 25 вересня у Запоріжжі прогриміли вибухи
У четвер, 22 вересня, окупати перестали випускати чоловіків 18-35 років у бік Запоріжжя на блокпосту у Василівці
Вночі 19 вересня окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив про те, що вранці 19 вересня російські війська завдали ще одного ракетного удару по Запоріжжю
Під ранок 19 вересня, у Запоріжжі знову лунають вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу