Українські слідчі виявили у нещодавно звільненому Ізюмі так званий "шпиталь" окупантів [ Редагувати ]
Про те, як російське командування знищує власних громадян, свідчить і чергова знахідка на Харківщині. Українські слідчі та криміналісти виявили у нещодавно звільненому Ізюмі так званий "шпиталь" окупантів. Чому "так званий" - дивіться самі.
Усюди бруд та суцільний безлад. Може здатися, що це кадри із якоїсь занедбаної будівлі, де вже багато років господарювали безхатьки. Та це лише на перший погляд.
Такий вигляд має "госпіталь" солдатів російської федерації.
У таких умовах поранені рашисти отримували медичну допомогу під час боїв на Харківщині. Це - один із організованих окупантами санітарних пунктів в Ізюмі.
Зважаючи на сліди крові, поранені часто лежали прямо на підлозі, кажуть поліцейські.
Ватно-марлеві пов'язки, марлеві серветки зі слідами РБК.
Під час огляду слідчі та криміналісти Нацполіції виявили ліки та медматеріали, термін придатності яких датований 50-ми роками минулого століття. А ще правоохоронці знайшли небезпечний сюрприз, залишений окупантами.
Розтяжка. Она там тупо привязана.
Усі знайдені ворожі речі долучено до матеріалів кримінального провадження. Вони допоможуть встановити, хто і кого "лікував" у так званому "госпіталі".
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