Влада країни-окупанта росії може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Якщо це станеться, кремль, швидше за все, накаже міністерству оборони росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.

Водночас кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.

Зусилля кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.

Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.