"У росії готуються до примусового призову українців на війну" - ISW [ Редагувати ]
Влада країни-окупанта росії може оголосити про анексію окупованих територій України в районі 1 жовтня, щоб примусово відправити українських громадян на війну проти ЗСУ в рамках осінньої призовної кампанії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Якщо це станеться, кремль, швидше за все, накаже міністерству оборони росії включити українських цивільних осіб на окупованих і нещодавно анексованих українських територіях до російського призовного циклу, розширивши примусову мобілізацію для боротьби проти України, зазначають аналітики.
Водночас кремль намагається вивести з реальності серйозні проблеми під час проведення своєї "часткової мобілізації", але його наративи навряд чи заспокоять росіян, які можуть бачити справжні помилки навколо них, вважають в ISW.
Зусилля кремля щодо заспокоєння російського населення поки що не увінчалися успіхом, оскільки протести відбулися як мінімум у 35 населених пунктах 25 вересня та як мінімум у 10 населених пунктах 26 вересня.
Кремль проводить оголошену резервну часткову мобілізацію, начебто це була часткова військова повинність, посилюючи суспільне невдоволення, наголошують аналітики.
- Українські сили могли знищити російський центр управління та навчання безпілотниками, можливо вбивши іранських інструкторів.
- Українські війська продовжували наступ на північ від Лимана та на східному березі річки Оскіл.
- Українські сили продовжували завдавати ударів по російських наземних комунікаціях у рамках контрнаступної кампанії на півдні.
- Російські війська продовжували вести наступальні операції в районі Бахмута і на захід від Донецька.
- Кремль, можливо, розглядає питання про офіційне закриття своїх кордонів або формальне обмеження пересування чоловіків боєздатного віку всередині країни, щоб краще провести часткову мобілізацію.
- Російська окупаційна влада почала оголошувати результати своїх фіктивних "референдумів" про анексію, посилаючись на грубо сфальсифіковані дані про явку.
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