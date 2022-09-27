Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції: про що говорили [ Редагувати ]
У вівторок, 27 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.
Про це повідомляє Telegram голови держави.
"Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці", - заявив Зеленський.
За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях.
"Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав президент.
по темі
Сьогодні мета номер один Збройних сил України знаходиться у Донецькій області
У понеділок, 26 вересня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача
Президент Турції Реджеп Тайіп Ердоган планує провести переговори з лідером України Володимиром Зеленським, а також із російським колегою володимиром путіним
Злочинна мобілізація використовується росією не лише для того, щоби подовжити страждання людей в Україні, але й для того, аби фізично знищити чоловіків - представників корінних народів, які живуть на територіях, що контролюються Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 вересня
Україна отримала перший зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони малої та середньої дальності NASAMS. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. США оголосили про плани щодо постачання NASAMS Україні у липні в рамках пакету допомоги на $820 млн. Планувалося, що Пентагон направить Києву два ЗРК