У вівторок, 27 вересня, президент Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

Про це повідомляє Telegram голови держави.

"Відновлення нашої територіальної цілісності без сучасного озброєння неможливе. Ми цінуємо оборонну допомогу, яку надає Франція всі ці місяці", - заявив Зеленський.

За його словами, Україна очікує також чіткої реакції на псевдореферендуми, які Росія проводить на окупованих територіях.

"Вдячний міністру з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонні за візит до України. Нам важливо знати, що Франція готова бути поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - додав президент.