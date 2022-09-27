Росіяни обстріляли громаду Дніпропетровської області з РСЗВ та артилерії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Російські окупанти протягом дня, 27 вересня, гатили по Дніпропетровській області. Внаслідок цього постраждали автомобілі та будівлі.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Сьогодні під ударом знову опинилося Криворіжжя: окупанти протягом дня тричі гатили по Зеленодольській громаді", - йдеться в повідомленні.
За словами Лукашука, росіяни гатили з "Ураганів" та ствольної артилерії.
"У Великій Костромці пошкоджено два житлові будинки і легкову автівку. Також - приміщення одного з підприємств", - додав очільник облради.
Внаслідок обстрілів серед цивільних ніхто не постраждав.
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