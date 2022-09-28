росія використовувала нові засоби дезінформації у Європі. Meta виявила мережу фейкових ЗМІ.

Про це повідомляє Politico.

У звіті компанії йдеться про понад 60 фейкових сайтів, які активно рекламувалися в соцмережах та розповсюджували кремлівські наративи про війну в Україні.

Так, нібито німецьке видання Der Spiegel написало про дефіцит природного газу, британське The Guardian щодо сумнівів навколо воєнних злочинів росії в Україні, а італійське інформагентство Ansa, здавалося б, критикувало зберігання зерна у Києві.

Усі ці "новини" фальшиві, йдеться у звіті Meta, і є частиною російської кампанії у ЄС та Британії.

Ця кампанія, що тривала з квітня по вересень, є найбільшою спробою просувати інтереси росії у соціальних медіа з початку повномасштабної війни в Україні.

Зловмисники копіювали адреси авторитетних медіа, щоб розміщувати там фейкові новини, а потім просували їх за допомогою реклами у соціальних мережах.

На початку кампанії зусилля були спрямовані поступово на всю Європу, але з часом фокус змістився до Німеччини, йдеться у статті. На щастя, ці повідомлення майже не отримували взаємодій із реальними користувачами.