"Створила мережу фейкових ЗМІ": розкрито найбільшу дезінформаційну кампанію росії [ Редагувати ]
росія використовувала нові засоби дезінформації у Європі. Meta виявила мережу фейкових ЗМІ.
Про це повідомляє Politico.
У звіті компанії йдеться про понад 60 фейкових сайтів, які активно рекламувалися в соцмережах та розповсюджували кремлівські наративи про війну в Україні.
Так, нібито німецьке видання Der Spiegel написало про дефіцит природного газу, британське The Guardian щодо сумнівів навколо воєнних злочинів росії в Україні, а італійське інформагентство Ansa, здавалося б, критикувало зберігання зерна у Києві.
Усі ці "новини" фальшиві, йдеться у звіті Meta, і є частиною російської кампанії у ЄС та Британії.
Ця кампанія, що тривала з квітня по вересень, є найбільшою спробою просувати інтереси росії у соціальних медіа з початку повномасштабної війни в Україні.
Зловмисники копіювали адреси авторитетних медіа, щоб розміщувати там фейкові новини, а потім просували їх за допомогою реклами у соціальних мережах.
На початку кампанії зусилля були спрямовані поступово на всю Європу, але з часом фокус змістився до Німеччини, йдеться у статті. На щастя, ці повідомлення майже не отримували взаємодій із реальними користувачами.
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