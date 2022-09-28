До кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого. Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, повідомляється в інтерв'ю виданню LRT.

При цьому до середини наступного року вони можуть опинитися у Криму.