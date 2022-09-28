В Україні зареєстрували четвертий випадок зараження на мавпячу віспу. Підтверджений діагноз було зафіксовано вчора.

Про це повідомляє головний санітарний лікар Ігор Кузін на телемарафоні.

За словами Кузіна, України не загрожує наразі епідемія мавпячої віспи.

"В Україні вже 4 випадки віспи мавп, але епідемічного потенціалу це немає", - заявив санінатрний лікар.

Кузін додав, що головними рекомандаціями профілактики є миття рук, уникання тісного контакту з людьми у яких є симптоми хвороби. Також варто уникати походів до саун чи на приватні вечірки.