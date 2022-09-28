Збірна України з академічного веслування виборола 7 медалей - 2 золоті та 5 бронзових - на чемпіонаті світу-2022, який відбувся у Рачіце (Чехія). За словами Президента Федерації академічного веслування України Андрія Вінграновського, це найкращий результат збірної команди України за останнє десятиріччя.

Параґребці Світлана Богуславська та Ярослав Коюда перемогли у змаганнях змішаних парних двійок і здобули золото у класі PR2 Mix2x.

Друге золото на ЧС-2022 для України виграв дворазовий паралімпійський чемпіон Роман Полянський (PR1 M1x), який переміг у змаганнях чоловічих одиночок.

Анна Айсанова здобула бронзову нагороду на дистанції 2,000 метрів у змаганні одинаків класу PR2 W1x.

Бронзу чемпіонату світу для збірної України здобула також і Анна Шеремет. Вона змагалася у жіночих одиночках.

Андрій Сивих та Дмитро Херез (PR3 M2-) посіли третє місце у змаганнях парних розпашних двійок без стернового (PR3). А у парних змішаних двійках того ж класу ще одну бронзу вибороли Дар’я Котик та Станіслав Самолюк (PR3 Mix2X).

Українські спортсмени Станіслав Ковальов та Ігор Хмара здобули бронзові нагороди чемпіонату світу з академічного веслування у класі парна двійка легка вага.

Президент Федерації академічного веслування України Андрій Вінграновський зазначив, що вперше з часів незалежності України спортсмени легкої ваги у олімпійському класі човнів не лише потрапили у фінал чемпіонату світу, а й здобули бронзові нагороди.

"Спортсмени у четвірці без стернового здобули право участі у фінальних змаганнях. Це значне досягнення наших спортсменів. Дівчата у парній групі проявили себе з найліпшої сторони. Виступ двійки парної за потрапляння до фіналу А і мінімальна різниця у десятих, нажаль, не дала право змагатися у фіналі А. Однак впевнена перемога у фіналі Б надає нам впевненість у дівчатах і їх шляху до перемоги. Досвідчені хлопці у четвірці парній також впевнено здобули перемогу у фіналі Б", - розповів Вінграновський.

Він додав, що наступний 2023 рік буде ліцензійним, тож Федерація академічного веслування України докладає максимальних зусиль для забезпечення підготовки команди. Крім того, за словами Вінграновського, Федерація відчуває значну підтримку з боку Міністерства молоді та спорту України, Національного олімпійського комітету України, міжнародних федерацій та спонсорів.

Наступного року чемпіонат світу з академічного веслування відбудеться 3-10 вересня у Белграді, Сербія.

Нагадаємо, в Україні розвитком веслування опікується Федерація академічного веслування України, заснована 1997 року. Президентом Федерації академічного веслування України є Андрій Вінграновський.