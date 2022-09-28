Зеленський створив три військові адміністрації у Запорізькій області [ Редагувати ]
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Президент Володимир Зеленський утворив три військові адміністрації у Запорізькій області. Відповідний указ він підписав сьогодні, 28 вересня.
Своїм указом №673 глава держави утворив військові адміністрації у тимчасово окупованому Бердянському районі, а саме в селищі Андріївка, селах Андрівка та Берестове.
При цьому Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОДА здійснити заходи, пов'язані із заснуванням цих військових адміністрацій. Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.
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