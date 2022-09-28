Люди самі взялися регулювали, хто пройде першим

А от ті, хто хочуть вижити - біжать. На російсько-грузинському кордоні зараз пекло. На КПП "Верхній Ларс" - утворився 20-кілометровий затор, який видно навіть із космосу. Тисячі автівок - чекають своєї черги на паспортний контроль уже понад три доби.

Аби стримати потік ухилянтів - на КПП уже підтягнули бронетехніку. З'явився там і... мобільний "військовий комісаріат". Про все у подробицях розповість - Марина Біленька.

Втома, відчай, злість і лише одне бажання - покинути рф. Такі зараз настрої на російсько-грузинському рубежі.

В двух словах я не смогу описать, но это было очень тяжело. И заняло три дня.

За різними даними, на КПП "Верхній Ларс-Казбегі" затор з охочих виїхати простягнувся на 16-20 кілометрів.

Плетеницю з легковиків, вантажівок і фур - добре видно навіть із космосу. Утім квест "перейти кодон" починається задовго до цієї черги. Завдання перше - доїхати.

До Грузії з рф ведуть лише три дороги. Дві з них - пролягають по окупованих Абхазії та Південній Осетії.

Тож легально потрапити до сусідньої держави можна лише через суб'єкт рф - північну Осетію.

Найближчі до кордону траси пронизані постами ДПС. Аби їх проїхати - треба дати хабаря.

Про це виданню "Дойче Велле" розповів Дмитро Жуков - росіянин, який разом із трьома друзями вже перетнув грузинський кордон, аби уникнути мобілізації.

На стокілометровому відрізку до грузинського кордону, пояснює Жуков, довелося зустріти як мінімум сім поліцейських постів. І легальних, за його оцінкою, було лише два...

Тільки щоб заїхати в Північну Осетію хлопці заплатили 20 тисяч рублів. Надають російські поліцейські й послуги "під ключ". За три тисячі доларів - беруть у службову машину, вмикають проблискові маячки та підвозять до самого кордону - швидко і без черги. А вона починається з регіональної столиці - Владикавказа.

Перетин кордону займає до чотирьох діб. І якраз автомобілісти стоять найдовше. Автівки стоять у чотири, а то й у п'ять рядів. Блокують рух зустрічного транспорту. Через це затор - і на в'їзд до рф.

Едем в Ереван, уже 2,5 сутки здесь стоим на пробке чуть-чуть были там хлеб, вода, но уже заканчивается. У меня-то полный бак бензина, у некоторых бензина нету, продовольствия нету, ни туалета, ни возможности, ничего нету здесь.

У місцевих крамничках уже нічого не купити.

Усі запаси продані, а завезти свіжі продукти - неможливо. Ще одна проблема - холод. КПП розташовані в горах. Уночі температура опускається до 10 градусів. Теплі речі мають одиниці. Пунктів обігріву теж немає, як і місць для підзарядки телефонів.

У людей здають нерви. Частішають бійки.

Підвезти людям необхідне намагаються волонтери, - повідомляє видання "Кавказький вузол". Їхню роботу ускладнює неможливість проїзду.

Цей КПП - автомобільний. Отож, хто не на машині - потребував бодай якихось коліс.

Велосипеди, самокати, і навіть моноколесо - донедавна підходило все. Придбати транспорт можна було на місці. А перед контролем - продати наступному. Ціна питання - зростала у геометричній прогресії. І на вечір понеділка досягла п'ятдесяти тисяч рублів. А це - понад 30 тисяч гривень.

Я уже в Грузии и тут просто посмотреть как там на "Авито" с велосипедами: вот эти велосипеды еще продавались за 10 тыщ рублей буквально вчера.

Пішоходів через КПП почали пропускати лише з ранку вівторка.

Спасибо грузинам, которые открыли пешеходную границу, что существенно облегчило нам задачу.

І справді, хто перетинав кордон на своїх двох - ще вчора, за даними російських медіа, міг це зробити - за 10 хвилин. У російських телеграм-каналах пишуть, що деякі автомобілісти почали кидати, чи намагатися продати свій транспорт.

Пізніше люди самі взялися регулювали, хто пройде першим.

Нині ж очікувати доводиться близько доби. Росіяни діляться фото і відео з КПП у соцмережах. Хтось облаштувався біля смітника, хтось - на відбійнику. Холодні, голодні й втомлені - люди просять прихистку в автомобілістів.

Ті здирають із них гроші, навіть просто за "посидіти в салоні".

На російсько-грузинському кордоні усе продається і купується. Головне - мати гроші. Наприклад, є опція сісти в машину вже біля кордону, водій якої спеціально відстояв затор, щоби на цьому заробити. По той бік "естафету" приймають грузинські таксисти, які довезуть, наприклад, до Тбілісі. Не гребують хабарем і прикордонники.

Их изматывают в Осетии бесконечными взятками требованиями, угрозами, унижениями, уровень осетинской таможни нам понятен полностью.

Очевидці кажуть, що тепер на кордоні дивляться на вік та статус військовозобов'язаного за паспортом.

Вышел один парень, сказал, что его не пустили, из-за того что задавали какие-то вопросы, якобы поедет ли он защищать родину, что будет делать, может ли у него кто-то принять повестку, все в этом духе, развернули и выдали ему запрет на выезд.

На російському боці кордону вже з'явився обіцяний раніше мобільний військкомат.

Підігнала росія до рубежу і БТР - на випадок, якщо люди, які стоять у черзі, вирішать прорвати кордон.

Щоб не дати ситуації вийти з-під контролю - влада Північної Осетії обмежить в'їзд на свою територію громадянам з інших регіонів росії. Також планують створити додатковий пункт пропуску для вантажівок на виїзд.

Сама ж Грузія фіксує рекордний наплив росіян. Щодня їх прибуває близько 12 тисяч. Утім у МВС країни загрози у цьому... не вбачають. Ті, кого пускають проходять ретельну перевірку.

За деякими повідомленнями, включно з поліграфом. Питання стосуються ставлення до війни в Україні та чий Крим.

Утім пересічні грузини - не радіють напливу росіян. Грузинський опозиційний рух "Дроа" запланував акцію протесту біля кордону, адже що більше в країні громадян рф, то більшими стають ризики для національної безпеки й економіки Грузії.