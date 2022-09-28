Дірява труба. Диверсія - найімовірніша причина витоків газу з системи газогонів "Північний Потік". Про саботаж говорять в Європі, США і навіть …. росії. Хто міг організувати атаку? Що тепер буде з газопостачанням до Європи? І про яку небезпеку попереджають екологи? Тетяна Логунова - про все докладно.

Перший і другий "Північні Потоки" знову у топі європейських новин. Після санкцій, планових робіт і позапланових зупинок російські газогони спіткала нова біда - витоки газу. Вони сталися одразу на трьох нитках обох трубопроводів. В один день. І в одному районі - поблизу данського острова Борнхольм.

Таких збігів не буває - одразу зрозуміли в Європі. А згодом це припущення підтвердили й вчені. Шведські та данські сейсмологи повідомили - зафіксували в районі острова Борнхольм сильні підводні вибухи. І сталися вони незадовго до витоків газу.

Море у бульбашках - таке враження, що вода кипить. Це перші кадри з місця аварії, зняті данськими та шведськими військовими. На відео добре помітні збурення діаметром до кілометра - місця, де з труби витікає газ. Ні, не так - багато газу.

Крістофер Беттцаув, керівник енергетичної агенції Данії:

Багато. Можливо, кілька мільйонів кубометрів щогодини. Мине кілька днів, перш ніж ці труби спорожніють.

А от версій, навпаки, мало. Аварія - цю називають радше для галочки. І саботаж.

Андерс Нільсен, військовий аналітик:

Коли протягом доби стаються три витоки палива на двох газогонах, ви точно здивуєтеся і запитаєте себе - а чи це бува не диверсія?

І ще один дивний збіг. Витоки на російських "потоках" зафіксували в день урочистого відкриття альтернативного "балтійського газогону" - він постачатиме паливо з Норвегії до Польщі - через Данію.

Матеуш Моравецький, прем'єр Польщі:

Ми ще не знаємо всіх подробиць того, що сталося, але чітко бачимо, що це диверсія. Акт саботажу, який, імовірно, означає подальший етап ескалації ситуації в Україні.

Більш обережно, але теж про диверсію, говорять у Швеції, Данії, Німеччині та США.

Магдалена Андерссон, прем'єрка Швеції:

На основі даних шведської розвідки, а також інформації, отриманої від колег з Данії, ми зробили висновок, що, імовірно, йдеться про умисні дії. Тобто, про диверсію.

Ентоні Блінкен, державний секретар США:

Причини витоків газу наразі розслідують. Перші повідомлення вказують на те, що вони можуть бути результатом атаки чи якоїсь диверсії, але ми поки що не підтвердили цю інформацію.

Експерти з морської безпеки пішли далі. І вже проаналізували, хто міг влаштувати цю диверсію.

Йоганнес Петерс, керівник центру морської стратегії та безпеки при університеті міста Кіль:

Якщо взяти до уваги складність атак і те, як складно здійснити таку диверсію, то, найпевніше, ми можемо говорити, що до неї причетний державний суб'єкт. На Балтиці є лише один державний суб'єкт, який має такі можливості та мотивацію. І це, очевидно, росія.

Так само вважають і німецькі спецслужби. Мовляв, таку диверсію могла здійснити лише держава. Відрядивши в Балтійське море підводні човни та водолазів.

У росії … теж говорять про диверсію! Яку влаштував хтось інший - українці або американці. І так вдало, що тепер кремль може ще більше посилити образ зовнішнього ворога, який вже підібрався до морських газогонів! А ще москві більше не потрібно вигадувати пояснення, чому вона не постачає паливо Європі. А як? Газогони треба ремонтувати - а це довго, ще і санкції заважають.

Знайти й покарати винних вимагають і екологи. Вони свого часу виступали проти будівництва цих газогонів, проте політики їх не послухали. Мовляв, труби стовідсотково безпечні.

Саша Мюллер-Креннер, керівник німецької екологічної організації "Deutsche Umwelthilfe":

Наша організація оскаржувала будівництво цих газогонів у суді. І ще тоді ми ставили запитання - що робити у разі диверсії? І нам відповідали - все буде добре, цього не станеться. Тож я думаю, що ні в кого немає плану стосовно цієї надзвичайної ситуації. Відповідно, треба діяти без плану, а саме - якомога швидше відкачати газ з трубопроводів, щоб він не забруднював довкілля.

Захисники довкілля вимагають від політиків зробити усе, аби росія, яка вже використовує газ як зброю, не зробила інструментом тиску ще і труби.