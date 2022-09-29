Делегація з Естонії відвідала Житомирщину [ Редагувати ]
Естонія допоможе відбудувати Житомирщину. Країна взяла область під свій патронат і вже готова відреконструювати 15 об'єктів.
Яких саме? Знає Ярина Марків. Напередодні вона разом з естонською делегацією відвідала Житомирщину. Її матеріал далі.
Взагалі постраждало 2228 об'єктів на Житомирщині. Питання кінцевої вартості? Це сотні мільярдів будуть, я в тому впевнений.
Володимир Зеленський, президент України:
Відбудова України - це не тільки про те, що треба зробити потім, після нашої перемоги, але й про те, що треба робити в цей час. І ми маємо робити це разом з нашими партнерами, з усім демократичним світом. Робити вже зараз.
Дружня країна, яка підставила надійне плече Україні. В євроінтеграції, санкціях, політичних рішеннях... Безпрецедентна допомога армії - естонський уряд передав ЗСУ озброєння на третину свого військового бюджету. А ще Естонія першою відгукнулася на ініціативу Володимира Зеленського - і взяла під свій патронат для відновлення - Житомирщину.
Напередодні делегація республіки відвідала підопічну область.
Рійна Сіккут, міністр економіки та інфраструктури Естонії:
Реконструкція України мусить розпочинатися зараз, не чекаючи слушного моменту. Ми тут, щоб допомогти вам у цьому. Ми не можемо воювати за Україну. Але ми раді, що ці автобуси й наша допомога сприятиме тому, щоби діти могли їздити до школи, дорослі на роботу, й життя відновлювалось.
Міністерка економіки Естонії Рійна Сіккут передала перші 3 із 12 автобусів в ті громади Житомирщини, які постраждали найбільше - Малинську, Лугинську та Брусилівську. А головне - невдовзі буде не тільки чим їздити, а й де. Уряд країни співфінансує відбудову пошкодженого російськими військами мосту в Малині.
Арсеній Пушкаренко, народний депутат України:
Це міст який на балансі Житомирської ОДА і в цьому році в рамках великого будівництва в нас мала відбутися капітальна реконструкція його розширення.
Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА:
Яке нам зірвала російська федерація і цей міст, на нього було передбачено 65 мільйонів гривень. У зв'язку з тим як ми бачимо, що пошкоджені ще два прольоти, нам вкрай необхідні ще 45 млн грн.
Які уряд Естонії готовий покрити. Міст уже ремонтують державним коштом. А от будівництво модульного дитячого садку в Овручі - в планах розпочати навесні. Це перший об'єкт відбудови України, затверджений іноземною державою - саме Естонією. Капсулу на місці майбутнього закладу заклали ще в серпні. А поки гроші міжнародних партнерів на рахунки не надійшли - Житомирщина відновлюється за державні.
Віталій Бунечко, голова Житомирської ОДА:
Зараз всі кошти, які виділяються з державного бюджету, з місцевого бюджету, скеровується на підготовку, на відновлення вікон, дахів, вхідних груп. Я хочу сказати що 100 мільйони, які виділені з державного бюджету вже використані на 60 відсотків. Майже 60 млн грн.
Внаслідок російських обстрілів понад 12 тисяч жителів Житомирщини втратили свої оселі. 5000 людей - тимчасово не мають де жити. Водночас 770 об'єктів інфраструктури вже відновлені. Червоний Хрест Італії має розгорнути для мешканців 200 панельних будиночків.
А Португалія погодилася посприяти у відбудові ліцею.
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