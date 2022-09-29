Російські війська минулої доби обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще чотири мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 особи отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 901 людина, ще 2271 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.