Окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області - ОВА [ Редагувати ]
Російські війська минулої доби обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще чотири мирні жителі отримали поранення.
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 особи отримали поранення", - розповів він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 901 людина, ще 2271 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
по темі
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли населені пункти Донецької області
Незаконий "референдум" у новоокупованих районах Луганської області потрібен росіянам лише для оголошення загальної мобілізації в рф
Російські військові знову обстріляли тимчасово окуповану Оленівку Донецької області, звинувативши у цьому Збройні сили України
Російську окупанти обстріляли Костянтинівку Донецької області 17 вересня
Російські війська 13 вересня в черговий раз обстріляли низку населених пунктів Донецької області