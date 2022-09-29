Яке голосування такі й результати! В росії оголосили проміжкові дані псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях. Зрештою, зробити це вони могли й до проведення цього шоу. Бо ці цифри - суцільна фантазія.

Для розуміння: за словами голови луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, росіяни заявили кількість людей, які нібито взяли участь у голосуванні, яка дорівнює кількості виборців... 2012 року! А за даними мера Мелітополя, на Запоріжжі у псевдореферендумі взяли участь менше одного відсотка людей.

Як усе відбувалося? І чим це може обернутися для росії - Руслан Смещук розкаже.

Ось так виглядало російське шоу - під назвою "референдум". З автоматниками і людьми в окупації, які всіляко уникали цього спектаклю.

Вы из какой квартиры? - Да я тут не живу. - Точно? - Да.

Порожнеча - це, мабуть, найкраще слово, яке описує ці псевдореферендуми на окупованих територіях. Порожні, немов вимерлі вулиці. Порожні так звані дільниці. Під камери приводять купками людей. Тут навіть не заморочувалися - привели мелітопольських комунальників. З тих, хто лишився. І окрім них більше на дільниці нікого немає. Попри тиск і примус - говорять люди не охоче, і лише завченими фразами.

Чтобы мир был, чтобы мир, у нас внуки, дети... Я не знаю что говорить, все.

Щоб якось розрадити цю суцільну безпросвітність, окупанти намагалися вдаватися до перформансів. У Мелітополі - на дільницю прийшов чоловік у костюмі графа Потьомкіна.

Мы с матушкой Екатериной эти города организовали - и вместе им быть должно, мы россия!

Але варто уважно подивиться на ці абсурдні кадри і знову видно - порожня дільниця, порожні урни. А ось на цьому фото кількість поданих голосів - у більше аніж півторамільйонній Запорізькій області. Всього тридцять вісім тисяч.

Ось що про явку на окупованих територіях каже мер Мелітополя Іван Федоров.

Іван Федоров, мер Мелітополя:

Навіть під гнітом ворога ви не приймали участь у цьому фейковому референдумі. Лише 0.5 відсотків від мешканців наших тимчасово окупованих територій взяли участь у цьому фейку.

Поза камерами пропагандистів на так званих дільницях і в урнах усе та ж порожнеча. Ті, хто залишилися в окупації - намагаються ігнорувати російську екранізацію. Без вибору - старенькі люди, та й вони - навіть на телекамери пропагандистів - про росію ані слова.

Шоб бул мир, добробут бул шоб, шоб мі ни в чем не нуждались, шоб всегда нам були пенсии.

Люди в окупації ті, що не могли уникнути псевдореферендуму - намагалися саботувати російську постановку. Хтось вкидував бюлетені без галочки.

Або залишали ось такі надписи біля дільниць.

А ще в окупованих містах з'являлися ось такі жовті стрічки. Зараз це - символ громадянського опору. Але місцями - спротив окупантам був зовсім не інформаційний. А - такий.

Тут жили корреспонденты "раша тудей" - они не пострадали, а вот в одном номере люди погибли...

Так в Херсоні під удар потрапив готель, де жили російські пропагандисти та колаборанти. Загинув один із публічних зрадників - екснардеп Олексій Журавко.

Дорогие друзья я приехал в город Алешки, проголосовать, поставить свою галочку по поводу референдума. Вот мой паспорт - украинский.

До цього росіяни активно використовували Журавко для своєї пропаганди. До речі - якщо подивитися і на відео з покійним - усе та ж порожнеча на дільниці.

Цілком очікувано росіяни повідомили - всі проголосували "за". Причому ще до закінчення вистави один із російських сенаторів верхньої палати парламенту, ради федерації, заявив, що ніяких негайних засідань з приводу анексії нових територій не буде. Питання розглянуть не раніше четвертого жовтня. Ніби лишаючи собі час для маневру. Хоча досі дуже поспішали.

Зараз частина експертів схиляється до того, що відправною точкою щодо запуску так званих референдумів - став форум Шанха́йської організа́ції співробітництва у Самарканді. Там до речі, путіна неодноразово принизили з точки зору дипломатичного етикету. І там же схоже, китайський та індійський лідери - потужних і нейтральних для Кремля країн - дали зрозуміти, що їхній терпець урвався. Бо від путінського вторгнення - вже суттєво страждають економіки і Їхніх країн.

Юрій Романенко, політичний аналітик:

Все это привело к огромным потерям для всех. И вот путин, который приехал в Самарканд за поддержкой получил от Си Цзиньпина и Моди просто неуд. Потому что, насколько я знаю, Си Цзиньпинь и Моди сказали путину заканчивать эту историю как можно быстрее. И отвели по-сути два месяца на то, чтобы война Украины с россией была закончена.

І рф використовуючи ядерний шантаж, намагається заморозити війну. І таки вийти на переговори на своїх умовах.

Але:

Володимир Зеленський, президент України:

Визнання росією цих псевдореферендумів, як нібито нормальних - реалізація так званого Кримського сценарію, і чергова спроба анексії української території - означатиме, що з цим президентом росії немає про що говорити. Анексія - це такий крок, що ставить його проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал потрібен від кожної держави світу. Я вірю у вашу здатність діяти.

Україна своєю чергою ініціювала засідання Радбезу ООН, на якому Володимир Зеленський закликав не дати можливості росії повторити Кримський сценарій. А навпаки через консолідацію зусиль, зброї та грошей - розбити агресора на полі бою і захистити міжнародне право.

Володимир Зеленський, президент України:

Є тільки один шлях, щоб це все зупинити. Перше - повна ізоляція росії у відповідь на все, що вона робить. Не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику. Утримує світ за крок від радіаційної катастрофи й ще при цьому погрожує ядерними ударами.

До речі, постійні ядрені погрози з боку росії призвели до того, що в США і умовні голуби, і умовні яструби, схоже, дійшли консенсусу - і виявилися готові до підвищення ставок.

Тарас Загородній, політичний експерт:

Було два виступи. І Селівана, який сказав, що у будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для рф. Блінкін теж заявив жорстко - він сказав з "жахливими наслідками" - це означає, що вони готові до можливості таких провокацій - і буде відповідь. І відповідь скоріш за все знають у москві. А без ядерного шантажу, без можливості зупинити українську армію - ці всі референдуми, ці анексії - не мають ніякого сенсу.

Ну а доки йде політичне протистояння - на полі бою, у Харківській та Донецькій областях Збройні сили проривають російську лінію оборони по річці Оскол, звільняють села і б'ються за звільнення міста Лиман.