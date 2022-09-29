За добу на Миколаївщині російськими обстрілами було пошкоджено 105 цивільних об'єктів

Миколаїв знову під обстрілами. Вранці під ударом окупантів опинилась промислова зона міста. Минулося без жертв та постраждалих. Під постійним вогнем залишаються й села на лінії розмежування. Більше про ситуації в області розкаже Наталя Сінченко.

Це нічний удар по Миколаєву. Камера встигла зафіксувати потужний вибух. Як наслідок в одному з Житлових кварталів повилітали вікна, зник інтернет та світло.

Віталій Кім, голова ОВА у Миколаївській області:

Миколаїв знову зазнав ракетних обстрілів, попередньо зенітно-ракетними системами С-300. Було нанесено удар по промисловій зоні. Попередньо без жертв та постраждалих.

За даними Генерального штабу ЗСУ ворог обстріляв не лише місто, а й область. Значних уражень зазнали станція Березнегувате, околиці села Новоолександрівка та село Широке.

Олександр Штупун, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали більш як 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об'єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 25 вильотів БПЛА.

Загалом за добу на Миколаївщині російськими обстрілами було пошкоджено 105 цивільних об'єктів. Містяни та комунальні служби прибирають наслідки рашистських злочинів.

Утім, все прибрати поки неможливо. Після бомбардування залишаються нерозірвані боєприпаси. Та, щоб не наражати на небезпеку миколаївців, піротехніки проводять інструктаж з протимінної безпеки для викладачів.

Буває дуже небезпечний елемент. Його завдання підвісної дії. Це створення кумулятивної дії для поразки броньованої техніки. Десь 60 см і спрацьовує. 3500 тисячі осколків, характеристика діє десь 200 метрів розліт осколків.

Та попри всі намагання рашистів атакувати Миколаїв, наші ЗСУ дають гідну відсіч окупантам на Херсонському напрямку.

Владислав Назаров, спікер Оперативного командування "Південь":

Нашими підрозділами продовжуються позиційні бої із покращення та закріплення положення, а також вогневий контроль ворожих об'єктів на тимчасово окупованій території.

Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 144 вогневих завдання, зокрема з ураження районів зосередження озброєння та техніки в Херсоні, знищення ворожого складу боєприпасів в Новоолександрівській громаді Херсонщини.

Протягом ночі, ворог втратив чотири особи в живій силі та один військовий автомобіль. Решта втрат ворога дорозвідується.