Російське керівництво намагається відновити підрозділи, які зазнали втрат. Для цього в так званій "ДНР" проводять призов ув'язнених.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що росія використовує будь-які методи для відновлення втрат. Тому на окупованій частині Донецької області так звана "місцева влада" проводить призов та підготовку ще 250 в'язнів.

За даними Генштабу, мобілізованих зеків збирається кинути відразу на передову.

"Вони найближчими днями будуть направлені на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях", - йдеться у повідомленні.