27 вересня в Україні презентований ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402), який вже є третім у лінійці двохекранних моделей компанії.

Модель отримала 14-дюймовий основний екран із матрицею OLED. Роздільна здатність основного екрану становить 2880 x 1800 пікселів із співвідношенням сторін 16:10 та частотою оновлення 120 Гц – вперше в OLED-дисплеях у лептопах. ASUS додає, що максимальна яскравість основного дисплея становить 550 ніт. Геймери будуть в захваті від неймовірно швидкої реакції матриці – 0,2 мс.

Основний дисплей має сертифікат VESA DisplayHDR True Black 500 для більш глибокого чорного та більшої деталізації. Існує також сертифікат TÜV Rheinland щодо низького випромінювання синього світла.

ScreenPad Plus наступного покоління — це 12,7-дюймовий додатковий сенсорний екран (2880 x 864 пікселів) із підтримкою найновішого високоточного стилуса Asus Pen 2.0. Обидва дисплеї мають сенсорне покриття із 10 одночасними дотиками.

Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED також пропонує новий механізм AAS Ultra, який дозволяє вентилювати корпус і нахиляти додатковий сенсорний екран, зберігаючи максимальну видимість. Шарнір має цікаву та складну будову, яка при цьому залишається надійною та довговічною.

Zenbook Pro 14 Duo OLED буде доступний процесором Core i9-12900H з чотирнадцятьма ядрами та швидкістю Turbo Boost до 5,0 ГГц. За словами Asus, максимальний TDP 60 Вт забезпечує перевагу, коли мова йде про важкі завдання з процесором.

Підключення пристрою включає два порти Thunderbolt 4 USB-C зі швидкістю 40 Гбіт/с, які підтримують швидку зарядку та зовнішні дисплеї 4K, а також порт USB 3.2 Gen 2 Type-A та високошвидкісний порт HDMI 2.1 для виводу зображення при 4K/120 Гц.

Новітні високопродуктивні пристрої для зчитування карт SD Express 7.0 забезпечують надшвидку передачу файлів, а комбінований аудіороз’єм спрощує спілкування. Клавіатура та тачпад оснащені технологією ErgoSense: сенсорна панель є гідрофобною та має PVD-покриття проти відбитків пальців, яке захищає від зносу.

Звук сертифікований акустикою Harman Kardon із Dolby Atmos. При цьому компактний корпус має вагу всього лише 1,7 кг, з акумулятором на 76 Вт*год та автономністю до 9,5 годин.

Ноутбук ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) вже можна купити в Україні за ціною від 129 999 грн за конфігурацію з процесором Intel Core i9-12900H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, RAM 32 ГБ та SSD об’ємом 2 ТБ.

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