Прапори на тлі Капітолію у Вашингтоні

Члени Конгресу США досягли попередньої домовленості щодо виділення Україні додаткового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден запросив у Конгресу новий пакет допомоги для України 3 вересня. Законопроект щодо виділення України грошей розглянуть до 1 жовтня.

Якщо його схвалять, Україна отримає кошти у першому кварталі 2023-го фінансового року. За інформацією Білого дому, ці кошти підуть на нову зброю, а також підтримку економіки України.

19 вересня до бюджету України надійшло $1,5 млрд фінансової допомоги від США з цільового фонду Світового банку. У рамках цієї програми Україна отримала $4,5 млрд. Загалом влада США виділила Україні після 24 лютого майже $18 млрд.

Нагадаємо, що Україна отримає від МВФ додаткові $1,4 млрд у рамках програми екстреного фінансування. 13 вересня Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро.