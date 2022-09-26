Конгрес погодив новий пакет допомоги Україні у розмірі $12 млрд [ Редагувати ]
Члени Конгресу США досягли попередньої домовленості щодо виділення Україні додаткового пакету фінансової допомоги у розмірі $12 млрд. Про це повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден запросив у Конгресу новий пакет допомоги для України 3 вересня. Законопроект щодо виділення України грошей розглянуть до 1 жовтня.
Якщо його схвалять, Україна отримає кошти у першому кварталі 2023-го фінансового року. За інформацією Білого дому, ці кошти підуть на нову зброю, а також підтримку економіки України.
19 вересня до бюджету України надійшло $1,5 млрд фінансової допомоги від США з цільового фонду Світового банку. У рамках цієї програми Україна отримала $4,5 млрд. Загалом влада США виділила Україні після 24 лютого майже $18 млрд.
Нагадаємо, що Україна отримає від МВФ додаткові $1,4 млрд у рамках програми екстреного фінансування. 13 вересня Європарламент схвалив прискорене надання Україні траншу на 5 млрд євро.
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