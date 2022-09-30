Українські захисники звільнили місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана. Про це повідомляють військові аналітики, які ведуть карту бойових дій DeepState.

На відео, що з’явилося в мережі, український військовий поряд з Ямпільским навчально-виховним комплексом каже: "Ямпіль наш".

Втечу з Ямполя та Дробишева визнають і російські військові пропагандисти. Ватажок "днр" денис пушилін також повідомив, що росіяни втратили контроль над Ямполем і Дробишевим, а Лиман опинився в напівоточенні.

На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются.

Сухопутні війська ЗСУ натякнули, що російська армія тікає на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині.