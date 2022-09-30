Офіційно! Уряд Фінляндії закрив кордони для росіян. Тепер виїхати з рф, а фактично - втекти від мобілізації, їм достатньо складно. Але все ж є винятки. Хто під них підпапає? І як своє рішення коментують у Фінляндії - Владислав Політ розкаже.

У довжелезних чергах вони чекають годинами. На автобусах, власних автівках або ж пішки - вони намагаються втекти від загибелі.

Так тисячі росіян, серед яких здебільшого чоловіки, прагнуть виїхати за кордон. І все через путінську мобілізацію. Або, як її вже встигли охрестити в соцмережах – "могилізацію".

Чимало тих, хто ще нещодавно активно підтримував так звану "спецоперацію" на диванах, зараз, після оголошення мобілізації, не готовий брати до рук зброю. Звання "ухилянт" у рф нікого не засмучує та не дивує. І саме через це на російсько-фінському пункті пропуску - черги з так званих "диванних патріотів".

Валерій Клепкін, росіянин, втік до Фінляндії:

Ну, как бы такое решение понятно, но я его не могу воспринимать положительно, потому что оно касается непосредственно меня.

Ось приклад типового "диванного патріота" рф. З одного боку, йому "все зрозуміло", з іншого - до такого він не готовий.

Валерій Клепкін, росіянин, втік до Фінляндії:

Оставшиеся будут просто прятаться. Ну, у кого будет такая возможность. А тех, кого найдут сначала получать штрафы, а потом - либо идти воевать, либо садиться в тюрьму. Сбежав сюда, мы не попадем на фронт. И в этой ситуации от нас тут, наверное, будет больше пользы здесь, чем там.

Та не впевнені в цьому - у Фінляндії. Від навали таких "туристів" самі фіни, аж ніяк не в захваті. Жодних сантиментів у бік росіян уряд Фінляндії не проявив. І навпаки ухвалив рішення - закрити кордони для громадян рф.

Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

Наш уряд ухвалив рішення про жорстке обмеження для росіян на туристичні поїздки. Обмеження діятиме до подальшого розпорядження. Наше рішення покликане запобігти нинішній ситуації з потоком росіян до нашої країни, а також - їхнього транзиту через Фінляндії.

В уряді також наголосили: на рішення вплинуло чимало факторів. Зокрема, проведення рф так званих "референдумів" на окупованих в Україні територіях.

Пекка Гаавісто, міністр закордонних справ Фінляндії:

За цим рішенням стоїть оцінка зовнішньополітичного керівництва країни. Існує загроза міжнародним відносинам Фінляндії. Також на рішення вплинула розмова з українським керівництвом, яке нині веде оборонну війну проти росії. Серед іншого - значний вплив мали оголошена в рф мобілізація та проведення незаконних референдумів в Україні.

Водночас для в`їзду росіян на територію Фінляндії існуватимуть винятки. Також фіни - розглядатимуть надання притулку. Щоправда, мобілізація - не стане приводом для його отримання.

Кріста Мікконен, міністр внутрішніх справ Фінляндії:

Винятки будуть. Вони все ще зможуть приїхати до нас, якщо матимуть підстави. Наприклад, сімейні обставини чи проблеми зі здоров`ям. Або з інших причин - таких, як робота чи навчання. Натомість сама по собі мобілізації в рф - не буде причиною для надання росіянам притулку.

Кільце навколо російських ухилянтів - звужується. Заборону на в`їзд громадян рф із шенгенськими візами також запровадили Естонія, Латвія, Литва та Польща. Водночас ще низка європейських країн - серед яких Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди - припинили приймати від росіян документи на отримання туристичних віз.