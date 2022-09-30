"Хороші новини найближчим часом": Резніков поговорив з главою Пентагону [ Редагувати ]
Міністр оборони Олексій Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це він повідомив у Twitter.
Мав телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, Рамштайн 6 та шляхи посилення наших спроможностей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом.
Ллойд Остін ІІІ підтвердив, що США не визнає "референдуми" на ТОТ України. Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі.
28 вересня Пентагон оголосив про виділення України додаткового пакету військової допомоги на суму $1,1 млрд. Він включає 18 установок HIMARS.
У Міноборони США роз'яснили, що озброєння передаватимуть у рамках програми довгострокової підтримки України. Вона передбачає, що Пентагон лише замовив цю зброю у виробників, тож її поставки до України займуть кілька років.
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