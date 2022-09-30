Важить цей велетень близько 12-ти з половиною тонн, проте з легкістю долає будь-які перешкоди на полі бою.

Подарунок від західних партнерів - на передовій! Наші захисники на фронті активно використовують БТР М-113. Це не нова розробка, бронетранспортер почали випускати понад півстоліття тому. Американська машина на озброєнні зараз у багатьох армій світу. Що розповідають про неї українські бійці? Про це наш сюжет, створений спільно з колегами з Військового телебачення.

Це відео на сторінці Пентагона з'явилося ще наприкінці квітня. У штаті Джорджія готують до відправлення важливий вантаж - до України передають бронетранспортери М-113.

Менш ніж півроку потому наші захисники діляться - подарунок від Сполучених Штатів добре себе зарекомендував під час бойових дій в Україні.

Марія Бібік, кореспондент Військового телебачення:

Це бронетранспортер М-113 від наших західних партнерів. Українські захисники використовують їх для перевезення десанту, підвозу БК та евакуації поранених. Штатною зброєю є кулемет Браунінг 50-го калібру.

Важить цей велетень близько 12-ти з половиною тонн, проте з легкістю долає будь-які перешкоди на полі бою.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Згідно з ТТХ вона йде близько 64-х кілометрів, але я особисто до 80-ти розганявся. Тобто вона швидка. Величезний плюс у тому, що я не звертаю увагу на те, на якій я передачі. Тобто мені під гору чи спуск - коробка автомат сама переключає, коли потрібно. Якщо вгору, більш понижену, якщо вниз - більшу високу передачу. Я як механік звертаю увагу на бойову обстановку.

Ще одна перевага броньованого транспортера - велика місткість.

Марія Бібік, кореспондент Військового телебачення:

Десантне відділення цієї машини вміщає 11 осіб. Хоча за необхідності наші хлопці перевозили до 40-ка бійців.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Дана техніка виконувала завдання по доставці десанту, також по вивозу десанту. Якщо були поранені… Попадали під обстріл, але ця техніка добре себе зарекомендувала, тому що в неї достатня броня для осколків. В неї броня 12,7 вона тримає, в БМП - не тримає. Це безпека. Я вважаю, якщо її зрівнювати з БМП-2, то це набагато краща техніка. Тому що і десанту сюди більше влазить, йому комфортніше там сидіти, ніж у БМП. Тобтоз тією задачею, з якою вона має справлятися, вона справляється дуже добре.

БТР М-113 почали виготовляти у США ще у 60-тих роках минулого століття. Але цей гусеничний бронетранспортер і досі є на озброєнні армій багатьох країн світу. В Україні цей важковаговик на гусеницях теж показав себе як ефективна машина для виконання багатьох завдань під час оборони та наступу наших захисників.