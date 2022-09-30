Україна готова вести перемовини з російською федерацією, але лише за правління нового президента.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

"Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але з іншим президентом", - сказав Зеленський.