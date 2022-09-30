Вони захищали Маріуполь і тримали оборону "Азовсталі"! Українські прикордоники, яких тиждень тому звільнили з російського полону, проходять реабілітацію у Києві. Хлопців сьогодні провідала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. А разом з нею і мій колега Михайло Манилюк. Що почув він від звільнених воїнів, і як вони себе почувають? Дивіться в його сюжеті.

Довгі коридори та білі палати. Тут у лікарні проходять реабілітацію українські прикордонники, серед яких дев'ятеро звільнених минулого тижня із російського полону.

Юрій, прикордонник:

Все добре почуваюсь. Фізичний стан задовільний. Є деякі проблемні питання, але лікарі справляються з цими питаннями. Проходимо курси реабілітації. Дуже добре все.

Володимир та Юрій з перших днів повномасштабного вторгнення захищали Маріуполь. Обороняли металургійний комбінат "Азовсталь". Трималися до останнього. У травні разом з іншими побратимами їх взяли в полон. І ось після кількох місяців неволі вони на свободі.

Володимир, прикордонник:

Дуже емоційно, неможливо передати навіть словами, тому що довго не бачив доньку, довго не бачив сина, який також проходив військову службу.

Сьогодні прикордонників відвідала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Вона подякувала хлопцям за службу та вірність Україні!

Катерина Павліченко, заступник Міністра внутрішніх справ України:

Рада вас бачити! Насправді всі дуже вас очікували. Проте ми розуміємо, що дуже багато потрібно ще пройти і реабілітацію, і психологічну підтримку. І це все вже буде надаватися в комплексі протягом наступного часу.

Тут у госпіталі для військовослужбовців створили найкращі умови, аби вони якнайшвидше повернулися до нормального життя. За допомогою цього апарату в медзакладі лікують хребет.

Олександр Свириденко, лікар:

Витягуємо пояснично-хрястковий відділ, грудний відділ, також шийний відділ. Ми виставляємо параметри пацієнта і програма прораховує індивідуально до кожного пацієнта.

А також для бійців завжди відкритий масажний кабінет.

Вадим, масажист:

Дуже багато воїнів зараз проходять реабілітацію, масажи, фізіопроцедури, ударно-хвильові терапії. Раніше було по часу, зараз пішло дуже багато пацієнтів, то не вкладаємось. Хтось прийшов, хтось ні. Зараз пішли в порядку живої черги.

У шпиталі наших захисників лікують чаєм із травами.

Олександр Свириденко, лікар:

Волонтери ще привезли мед. Ставим стакани з медом. Хлопці сидять, спілкуються, пʼють чай. Чай розподілений два рази в день у них по призначенню. Кому заспокійливий, кому шлунковий. При різних хворобах різний чай.

А ще з ними працюють психологи.

Катерина Павліченко, заступник Міністра внутрішніх справ України:

Ми розуміємо, що попереду у хлопців ще насправді довготривала реабілітація, але сьогодні вони вже знаходяться в безпеці. Вони спілкуються із своїми рідними, дружинами, матерями.

У лікарні прикордонники почувають себе добре! Вони задоволені результатами реабілітації. Та найбільше хлопці зараз хвилююються за своїх побратимів, які досі перебувають в російському полоні.